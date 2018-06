Zürich (awp) - Für die Schweizer KMU dürfte sich in den nächsten Jahren vor allem mit Blick auf die technologischen Entwicklungen einiges verändern. Die Unternehmen sehen darin jedoch eher Chancen als Risiken, wie der von der Fachhochschule St. Gallen am Mittwoch veröffentlichte "KMU Spiegel 2018" zeigt. In den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...