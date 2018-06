Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion deutscher fünfjähriger Bundesobligationen (Bobl) ist die Durchschnittsrendite am Mittwoch so niedrig ausgefallen wie nie zuvor im laufenden Jahr. Marktbeobachtern zufolge spiegelt dies den Wunsch der Investoren nach sicheren Anlagen wider angesichts der Unsicherheiten, die von der politischen Entwicklung in Italien ausgehen. Die Durchschnittsrendite betrug minus 0,19 Prozent, die Anleger sind also bereit, für Sicherheit auf Zinsen zu verzichten. Die Rendite fünfjähriger italienischer Anleihen beläuft sich aktuell auf gut 2 Prozent.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der vorangegangen Versteigerung am 2. Mai:

=== Emission 0-prozentige Bundesobligation mit Laufzeit 14. April 2023 Volumen 2 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,552 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,602 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,3) Durchschnittsrend. -0,19% (-0,04%)

