Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Chemie von 175 auf 169 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. China habe am Freitag den weltweiten Photovoltaik-Markt erschüttert, indem es überraschend ernsthafte Schritte angekündigt habe, um gegen den überhitzten Markt vorzugehen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar dürften die Maßnahmen die Preise für Polysilizium belasten, aber das sollte mit Blick auf den Spezialchemiekonzern kein Anlass für größere Sorgen sein./ck/zb Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-06/13:04

ISIN: DE000WCH8881