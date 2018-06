Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Enel nach einer Übernahme in Brasilien von 5,40 auf 5,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den italienischen Energieversorger an den Kauf angepasst, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der gezahlten Prämie sei aber ein deutliches Wachstum nötig, um den Kaufpreis zu rechtfertigen./gl/edh Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-06/13:06

ISIN: IT0003128367