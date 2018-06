Kastrup / Kopenhagen (ots) - Kassow Robots, 2014 von Kristian Kassow mit zwei Partnern in Kopenhagen gegründet, wird sich der Fachwelt erstmals auf der Automatica im Juni 2018 in München vorstellen. Gemäß dem Claim "strong, fast, simple" entwickelte das dänische Start-up einzigartig effiziente industrielle Leichtgewicht-Cobots mit sieben Achsen. Die Roboter von Kassow Robots sind nicht nur extrem stark und schnell und können auf engstem Raum zum Einsatz kommen. Die Bedienerfreundlichkeit der Kassow Robots ermöglicht auch Mittelständlern, komplexe Automatisierung und Programmierung ohne hochausgebildete Roboterspezialisten flexibel, kosteneffizient und eigenständig umzusetzen.



"Die Entwicklung von Robotern und der Gründerspirit haben mich nie losgelassen", betont Kristian Kassow, der bereits 2004 Mitgründer eines anderen Robotik-Unternehmens war, das heute zu den Weltmarktführern gehört. "Nun stehen wir als Kassow Robots in den Startlöchern und präsentieren erstmals unsere 7-Achsen Cobots mit Gelenkgeschwindigkeiten von jeweils bis zu 225 Grad / Sekunde. Die Kombination von verschiedenen speziellen Eigenschaften machen unsere Cobots stark und einzigartig." Kassow Robots wird bei der Automatica, die vom 19.-22. Juni 2018 in München stattfindet, auf Stand A420 in Halle B4 die Cobots KR 810 (mit 850mm Reichweite/ 10 kg Traglast), KR 1205 (mit 1200mm Reichweite/ 5 kg Traglast) und KR 1805 (mit 1800mm Reichweite/ 5 kg Traglast) vorstellen. Die ersten beiden Modelle KR 810 und KR 1205 gehen nun in die Produktion. Mit dem Modell KR 1805 steht beim dänischen Start-Up für Ende 2018 sogar bereits der nächste Cobot bereit.



Hinter Kassow Robots steht ein dreiköpfiges Gründerteam mit den Kernkompetenzen Entwicklung, Produktion und globalen Vertrieb. Die Vision des 2014 gegründeten Start-Ups ist es, langfristig mit einer sehr breiten Modellpalette an Cobots insbesondere dem Mittelstand zu helfen, noch wettbewerbsfähiger in der industriellen Produktion zu werden. Dafür wird Kassow Robots schrittweise ein Netzwerk von Systemintegratoren aufbauen. Das Start-Up sieht breite Anwendungsbereiche seiner Produkte. "Sytemintegratoren und die Endkunden sollen entscheiden, wie und wo sie unsere Cobots einsetzen möchten. Zu den klassischen Anwendungen gehören sicher das Be- und Entladen von Maschinen z. B. in der Metallbearbeitung, Pick & Place bzw. Palettieren, kleinere Montagetätigkeiten, Testapplikationen, Qualitätskontrolle, Klebeapplikationen," erklärt Dieter Pletscher, seit März 2018 Vertriebschef bei Kassow Robots.



Über Kassow Robots



2014 im dänischen Kopenhagen gegründet, hat sich Kassow Robots mit dem Claim "strong, fast, simple" zum Ziel gesetzt, einzigartige effiziente industrielle Leichtgewichts-Cobots mit 7 Achsen zu entwickeln. Diese sind trotz großer Reichweite nicht nur extrem stark und schnell und können aufgrund ihrer Kompaktheit auf engstem Raum zum Einsatz kommen. Sie ermöglichen zudem auch Mittelständlern, komplexe Automatisierung und Programmierung flexibel, eigenständig und kosteneffizient umzusetzen.



Das Start-up mit bereits heute rund zehn Mitarbeitern beginnt seinen Markteintritt in DACH, Nordeuropa und Benelux im Juni 2018. Mit Kristian Kassow als CEO und Dieter Pletscher als Vertriebschef treiben zwei ausgewiesene Robotik-Kenner den Unternehmensaufbau voran.



Mehr Informationen gibt es unter: www.kassowrobots.com



Automatica 2018 Kassow Robots präsentiert sich erstmals auf der Automatica vom 19.-22. Juni 2018 in München, Stand A420 in Halle B4.



