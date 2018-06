Seattle, USA (ots) - NetMotion Software, ein führender Anbieter von Mobile Performance und Operational Intelligence-Lösungen, hat heute die weltweit erste Operational-Intelligence-Plattform angekündigt, die speziell für die Unternehmensmobilität entwickelt wurde. Die Software-Plattform von NetMotion liefert Unternehmen beispiellose Sichtbarkeit und Kontrolle ihrer mobilen Implementierungen mithilfe von zuvor ungenutzten Informationen auf Mobilgeräten. Die Software stärkt die IT, indem sie Mobilitätsprobleme automatisch löst, die Leistung der Mobiltechnologie verbessert, für Sicherheit und Compliance sorgt und Datennutzung und Kosten in jedem beliebigen Netzwerk kontrolliert.



"Die Branchentrends sind eindeutig: Mitarbeiter benutzen viele Geräte, verbringen mehr Zeit außerhalb der Firewall des Unternehmens und greifen auf Echtzeit-Anwendungen in Netzwerken zu, über die die Unternehmen keine Kontrolle und keinen Einblick haben", sagte Christopher Kenessey, CEO, NetMotion Software. "Bis jetzt war es Unternehmen nicht möglich, in Echtzeit auf den Systemzustand ihrer mobilen Anwendungen zuzugreifen. Unsere Software-Plattform zeigt Echtzeit-Daten eindeutig an und macht es mithilfe unserer Richtlinienfunktionen möglich, Erkenntnisse in Aktionen umzusetzen, die Mobilitätsprobleme lösen und die Leistung und Sicherheit ihrer Arbeitskräfte verbessern. Vor der Einführung unserer Plattform existierte ein solches Maß an Sichtbarkeit und Kontrolle nicht."



Die Software von NetMotion sammelt Echtzeitdaten und -analytik über mobile Mitarbeiter, Wi-Fi und Mobilfunknetze, Anwendungen und Geräte. Sie bietet dadurch einen umfassenden Überblick über die gesamte Mobiltechnologie und ermöglicht eine fein abgestufte Kontrolle. Die Software kann Anwendungs-, Geräte- und Netzwerkkonfigurationen in jedem Netzwerk dynamisch ändern, um die Nutzererfahrung, Anwendungspriorität, Sicherheits-Compliance, Datennutzung und vieles mehr zu kontrollieren. NetMotion verwandelt Geräte in "Datensensoren", die Daten sammeln und korrelieren, um die Umgebung, in der sie sich befinden, zu verstehen und dynamisch auf Veränderungen reagieren sowie die Qualität der Benutzererfahrung sicherstellen zu können.



Die Operational-Intelligence-Platform von NetMotion erkennt und löst eine Vielzahl von Herausforderungen, vor denen IT-Teams, die für die Verwaltung mobiler Mitarbeiter verantwortlich sind, heute stehen. Dazu gehört auch die Frage, wie:



- Performance-Probleme zwischen Geräten, Anwendungen, Netzwerken und Standorten außerhalb der Unternehmens-Firewall erkannt und automatisch gelöst werden. - die Verfügbarkeit und der Datendurchsatz des mobilen Netzwerks überwacht und der Datenverkehr geschäftskritischer Anwendungen priorisiert werden kann. - die Nutzung des Mobilfunknetzes und die Kenntnis darüber, welche Nutzer und Anwendungen Daten verbrauchen, sowie durch die Durchsetzung von Zugangsbeschränkungen zur Reduzierung von Kosten z.B. durch Vermeidung von teuren Überschreitungen der Datenvolumina, kontrolliert werden kann. - Sicherheitsrisiken und Anomalien erkannt werden und wie mithilfe von Durchsetzungsmaßnahmen und Kontrolle auf granularer Ebene auf Bedrohungen und Datenverstöße reagiert werden soll. - die Abwicklung von Help-Desk-Anfragen durch automatisiertes Troubleshooting beschleunigt werden kann, um die durchschnittliche Reparaturzeit zu reduzieren.



Mit der Operational-Intelligence-Plattform von NetMotion können Nutzer Daten in Dashboards visualisieren. Dazu gehören:



- Performance: Robuste Sichtbarkeit des Gesamtzustands der mobilen Implementierung. Überwachung der gesamten mobilen Konnektivität und Erkennung von Problemen, die mobile Nutzer beim Einsatz von Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerken hatten. - Bedrohungsabwehr: Ansicht eines Echtzeit-Schnappschusses des Netzwerkverkehrs auf Mobilgeräten, einschließlich der Ursprungs- und Zielländer, -staaten, -städte, IP-Adressen und -domains. Erkennung kompromittierter Geräte, die Unternehmensdaten exfiltrieren, Erkennung von Nutzern ungeschützter Wi-Fi-Netzwerke und von Nutzern, die Daten gefährden, da sie keine VPN verwenden. - Kostenkontrolle: Bestimmung gering oder stark genutzter Datenpläne zur Kostenkontrolle des Mobilfunkplans. Bewertung des Datenvolumens nach Anwendung, Gerät oder Nutzer. Verifizierung der Kapitalrendite für NetMotion-Produkte über ein Dashboard, das vermiedene Störungen und Sicherheitsbedrohungen, eingesparte Produktivitätszeit, behobene Anwendungs- und Netzwerkprobleme sowie Verringerungen der Netzwerkdatennutzung quantifiziert.



Für weiterführende Informationen finden Sie unter: www.netmotionsoftware.com.



OTS: NetMotion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122676 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122676.rss2



Pressekontakt: Kafka Kommunikation Susanne Sothmann Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de