Bad Nenndorf/Bremen (ots) -



Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) informiert auf einer Pressekonferenz in Bremen über die Aktivitäten der DLRG im vergangenen Jahr und die DLRG Bilanz.



Zudem stellen wir das Kindersucharmband vor, das am Badesee oder Strand dabei helfen kann, verlorene Kinder und ihre Eltern wieder zusammenzubringen.



Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen Ihnen Achim Haag, DLRG-Präsident, Martin Reincke, Präsident Landesverband Bremen, Frank Villmow, Leiter Verbandskommunikation, sowie Achim Wiese, Pressesprecher, für Interviews und weitere Fragen zur Verfügung. Auch werden wir Einsatzszenarien, u.a. mit Strömungsrettern, auf der Weser demonstrieren. Der Termin ist somit für Foto- und Filmaufnahmen geeignet.



Das Hauptstatement hält der Präsident der DLRG, Achim Haag.



Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, 14. Juni, um 11:00 Uhr, im Clubraum des Café Sand, Strandweg 106, 28201 Bremen.



Anmeldungen senden Sie uns bitte bis zum 10. Juni per Mail an kommunikation@bgst.dlrg.de oder mit dem beigefügten Formular per Fax zu.



Pressekontakt: Pressesprecher der DLRG Achim Wiese, Telefon: 05723-955441 oder mobil 0170-9096107, achim.wiese@bgst.dlrg.de