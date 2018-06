Europäische Aktien beginnen am Mittwoch wenig verändert, stärkerer Euro belastet Hansson und Weidmann vor EZB-Sitzung nächste Woche mit hawkischen Ansichten DE30 weigert sich entscheidenden Widerstand zu überwinden

Zusammenfassung:Der Euro gewinnt an Boden und dies ist auch an den europäischen Aktienmärkten spürbar. Erinnern wir uns daran, dass wir am Dienstag einige Enthüllungen erhalten haben, dass die EZB bereits nächste Woche ein Ende ihres Anleihekaufprogramms signalisieren könnte. Berücksichtigen sie jedoch, dass die Märkte dies bereits eingepreist haben (der Konsens legt zwar nahe, dass die EZB ihre Anleihekäufe bis Ende dieses Jahres stoppen wird, allerdings betrifft dies nicht die Reinvestitionen). Auf kurze Sicht tendiert der höhere Euro dazu, die Performance europäischer Aktien zu belasten. Auch am heutigen Handelstag scheint dies nicht anders zu sein, da der DE30 nach einem bullischen Gap wieder etwas zurückgeht. Anzumerken ist, dass es dem Index gestern nicht gelang, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Um einen erneuten Ausbruchsversuch vorzunehmen, müssen wir also mehr Initiative seitens der Käufer sehen.

Die Käufer scheiterten am Dienstag an der 12.900 Punkte-Marke, da sich die Stimmungslage kurz vor Börsenschluss wieder verschlechterte. Quelle: xStation 5 Technisch gesehen sieht der deutsche Aktienmarkt nicht so vielversprechend ...

