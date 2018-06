Die Deutsche Bank hat Astrazeneca nach dem jährlichen US-Krebskongress Asco auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe weiterhin gute Wachstumsaussichten, unter anderem dank des Lungenkrebsmittels Tagrisso, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sehe das Portfolio der in einer frühen Entwicklungsphase befindlichen Wirkstoffe ermutigend aus./gl/edh Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-06-06/13:10

ISIN: GB0009895292