Kirchentellinsfurt (www.aktiencheck.de) - Dieselgate-Anlegerklagen: LG Stuttgart weist VW-Ablehnungsgesuche gegen Richter F. Richter Reuschle zurück - Aktiennews Mit Beschluss vom 05.06.2018 hat das Landgericht (LG) Stuttgart zunächst in fünf ausgewählten Pilotverfahren die Ablehnungsgesuche der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) gegen den Richter am LG Dr. Fabian Richter Reuschle zurückgewiesen, so die TILP Rechtsanwaltsgesellsc. [mehr] WisdomTree Europe Wie wirken sich Rollrenditen auf Rohstoffrenditen aus? London (www.aktiencheck.de) - Nitesh Sha, Commodity Strategist von ETF Securities by WisdomTree, und Nick Leung, Investment Research Analyst bei WisdomTree, schauen sich verschiedene Renditekomponenten von Rohstoff-Futures an, insbesondere die Auswirkungen der Rollrendite. Dank eines stabilen Wachstums der weltweiten Wirtschaft und zunehmender geopolitischer Spannungen hätten Rohstoffinvestoren 2018 allen Grund zur Freude. Diese positive Stimmung spiegele sich sowohl in den Preisen als auch in den Kapitalflüssen der Investoren wider. Breite Rohstoffkörbe würden im bisherigen Jahresverlauf besser abschneiden als der S&P 500, und die Kapitalflüsse globaler Rohstoff-ETPs würden mehrjährige Hochs erreichen. Doch wenn Investoren die . [mehr] boerse-daily.de GEA Group-Aktie vor Richtungswechsel? Aktienanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktie vor Richtungswechsel? Aktienanalyse Kann die Aktie von GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) nun wieder den Vorwärtsgang einlegen? Zumindest notiert der MDAX-Titel aktuell in der Nähe einer potenziellen Haltemarke, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. GEA aus Düsseldorf sehe sich selbst als einer der größten Anbieter von Prozesstechnik für die Nahrungsmittel-Indus. [mehr] Frank Sterzbach Spotlight-Update: Deutsche Telekom 7 Prozent Plus in 7 Tagen Am vergangenen Mittwoch haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf die Aktie der Deutschen Telekom (WKN SC90SN) vorgestellt. Seitdem konnte dieser um 7 Prozent zulegen. Aus charttechnischer Sicht arbeitete die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Monaten eine wichtige horizontale Unterstützung heraus, welche nicht unterschritten werden sollte. Diese befindet sich bei 12,72 Euro und wird unter anderem definiert durch das aktuelle Jahrestief. Wir stufen den Schein weiterhin als aussichtsreich ein. Deutsche Telekom (in Euro) . [mehr] WIRTSCHAFTSINFORMATION www.wi-online.ch Börsengeflüster: SCHINDLER - Goldman Sachs erhöht Rating! (wirtschaftsinformation.ch) - Goldman Sachs stuft das Rating für die Partizipationsscheine des Lift- und Rolltreppenherstellers SCHINDLER (CHF 206.20) von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöht das Kursziel von CHF 229 auf CHF 252. Die in letzter Zeit unterdurchschnittliche Kursentwicklung reflektiere die Besorgnis über die steigenden Rohstoffpreise und die Skepsis bezügliche der Nachhaltigkeit der Nachfrage in China, schreibt der zuständige Analyst. Er gehe aber davon aus, dass es dem Management gelingen wird, bei den Margen zur Konkurrenz aufzuschliessen. So dürfte in den nächsten fünf Jahren die EBIT-Marge von 12 auf 16 Prozent ansteigen, was wiederum zu höheren Kapitalrückflüssen an die Aktionär. [mehr] Gold: Nur eine kurze Pause Krisen-Modus auf Pause. Ungeachtet der ungelösten politischen Probleme tendierte Gold ohne relevante Meldungen in den letzten Tagen zur Seite, bestätigte aber dennoch aus technischer Sicht eine ansteigende Gerade als Unterstützung. Im Hintergrund bestehen die Krisen aber weiter und könnten Gold noch steigen lassen. Fundamental: Mit den leichten Abgaben am Aktienmarkt legte der Goldpreis gestern wieder leicht zu. Einen Tag zuvor hatte sich die umgekehrte Entwicklung gezeigt. Generell tendierte er in der letzten Woche aber ohne große Impulse vor allem zur Seite. Da in dieser Woche bis auf die US-Handelsbilanz am Mittwoch keine zu Zinsen relevanten Konjunkturdaten. [mehr]

