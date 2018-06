Zürich (ots) - Die Schulthess Klinik hat sich hinsichtlich der

erbrachten Leistungen gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Anzahl

behandelter Patienten ist im Jahr 2017 leicht gestiegen. Die Klinik

verzeichnete 8488 stationäre Austritte und erreichte einen Umsatz von

200.7 Millionen Franken.



Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 5.4 Tage. Der

Anteil ausserkantonaler Patienten liegt bei 39 Prozent. Die gesamte

Anzahl ambulanter und stationärer Operationen hat sich von 9471 im

2016 auf 9634 im Berichtsjahr erhöht. Der Anteil zusatzversicherter

Patienten liegt bei 52 Prozent, das entspricht einem Plus von 1.8 %

im Vergleich zum Vorjahr.



Innovative Betriebskonzepte



Aufgrund des erhöhten Kostendrucks, den proportional wachsenden

Kosten sowie sinkenden Tarifen ist das Ertragswachstum etwa

gleichgeblieben. Die Schulthess Klinik reagiert darauf mit

innovativen Betriebskonzepten und wird sich auch in Zukunft stetig

weiterentwickeln und mit vernetzter Spitzenmedizin, Innovation sowie

herausragendem Patientenservice den höchsten Anforderungen gerecht

werden.



Zertifizierung nach ISO 9001: 2015



Die ISO Zertifizierung war seit längerem geplant, bereits seit

Jahren entsprechen die Prozesse im Patientenpfad der Schulthess

Klinik höchsten Qualitätsanforderungen. Mit der ISO-Zertifizierung im

Herbst 2017 hat das Qualitätsmanagement der Klinik nun auch offiziell

Excellence bestätigt erhalten.



Forschung zum Wohl des Patienten



Als Stiftung tätigt die Schulthess Klinik umfangreiche

Investitionen im Bereich Lehre, Forschung und Entwicklung und fördert

damit die innovativen Projekte ihrer Forschungsteams. Darüber hinaus

betreibt die Schulthess Klinik eine enge Zusammenarbeit mit der ETH

Zürich und über 60 weiteren nationalen und internationalen

Forschungseinrichtungen.



Herausragender Patientenservice



Um das patientenorientierte Denken und professionelle Handeln

weiter zu verbessern, werden seit zwei Jahren sämtliche

Mitarbeitenden der Schulthess Klinik intensiv zum Thema

Kundenorientierung geschult. Während der Sommermonate wurde im

dritten Stock des Bettengebäudes eine neue Station für

Privatpatienten eingerichtet. Insgesamt wurden 12 Zimmer umgebaut, in

denen privatversicherte Patienten seit September 2017 erstklassigen

Hotellerie-Service in angenehmster Atmosphäre geniessen können.



Schulthess Klinik



Die Schulthess Klinik Zürich ist eine der führenden orthopädischen

Kliniken Europas mit über 1270 Mitarbeitenden. Ihr zentrales Anliegen

ist es, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität

wiederherzustellen. Als Spezialklinik konzentriert sie sich auf

chirurgische Orthopädie, Neurologie, Rheumatologie und Sportmedizin.

Die Schulthess Klinik ist Swiss Olympic Medical Center. Trägerin der

Schulthess Klinik ist die Wilhelm Schulthess-Stiftung.



www.schulthess-klinik.ch

https://jahresbericht.schulthess-klinik.ch/



Originaltext: Schulthess Klinik

Kontakt:

Enrico Manzanell, Leiter Kommunikation & Marketing, Tel. 044 385 79

31, kommunikation@kws.ch