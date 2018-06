Die rasante Entwicklung immer größerer Bandbreiten ergreift auch die Technik der Multimodefasern. Die aktuellen Verkabelungsnormen (ISO/IEC 11801, der DIN EN 50173-1) enthalten noch nicht die OM5-Fasern. Man kann davon ausgehen, dass diese Norm bei uns in Europa/Deutschland bald definiert sein wird.

Optische Multimodefasern - OM

OM-Kategorien beschreiben Eigenschaften der Multimodefasern. Es gibt heute die Kategorien OM1 bis OM5. OM1 beschreibt eine Gradientenindex Faser mit einem Kerndurchmesser von 62,5?µm, die heute kaum noch eine Rolle spielt (Bild 1). OM2 bis OM5 beschreiben Gradientenindex Fasern mit einem Kerndurchmesser von 50?µm, die sich voneinander in ihrem Bandbreiten-Längenprodukt unterscheiden. Die früheren Fasern, also OM1 und OM2, waren auf die damals vorwiegend verwendete Wellenlänge 1300?nm optimiert. Heute wird überwiegend bei 850?nm übertragen. In diesem Bereich wurden ab OM3 auch die größten Fortschritte erzielt (Tabelle).

Bisher eingeschränkt

Über OM1- bis OM4-Fasern wird nur eine Wellenlänge theoretisch übertragen, bis zu 40?Gbit/s. Mittlerweile gibt es mit der »parallel-optischen Übertragung« über MPO-Stecker die Möglichkeit, bis zu 40?Gbit/s bzw. 100?Gbit/s zu übertragen. Der Empfänger setzt die Datenströme wieder zu einem Signal zusammen, eine komplizierte Technik und das auf engstem Raum. Für 100?Gbit/s benötigt man zehn Fasern pro Richtung. Tatschlich ist eine WDM-(OM5) Übertragung teurer, als eine einkanalige, aber günstiger als ein Fasermultiplex.

Wellenlängenmultiplex erweitert die Übertragungskapazität

Der Begriff »WDM« Wellenlängenmultiplex ist nicht neu. Anwendungen im Zusammenhang mit Singlemodefasern (SM-LWL) gibt es schon länger. Die enorme Bandbreite der SM-LWL erlaubt hier das gleichzeitige Übertragen von verschiedenen Wellenlängen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...