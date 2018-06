Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Während es mit den Kursen an Europas Börsen insgesamt leicht nach oben geht, drehen die Notierungen am Mailänder Aktienmarkt am Mittwochmittag ins Minus. Grund sind die im Detail noch unbekannten Ausgabenpläne der neuen Regierung, nachdem der neue Ministerpräsident Giuseppe Conte am Vortag einen Sparkurs abgelehnt hat trotz der hohen Verschuldung des Landes. Beobachter sehen das Land damit auf Konfrontationskurs mit Brüssel.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 12.830 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt 0,1 Prozent auf 3.460 zu. In Mailand geht es mit den Kursen dagegen um 0,1 Prozent nach unten. Die zehnjährigen italienischen Renditen ziehen an auf 2,86 Prozent nach 2,75 am Vorabend und rund 2,60 vor der Conte-Rede am Vortag.

Unter Druck stehen vor allem die Bankenaktien in Mailand, die potenziell am stärksten von Finanzierungsproblemen des Landes betroffen wären. Intesa Sanpaolo fallen um 1,6 Prozent, Unicredit um 0,5 oder Monte dei Paschi di Siena um 0,5 Prozent. Französische Banken, die stark am italienischen Anleihemarkt engagiert sind, zeigen sich durchwachsen: Societe Generale verlieren 0,3 Prozent, während BNP Paribas 0,3 Prozent steigen.

Auf der Gewinnerseite in Europa stehen die Rohstoffaktien und die Öltitel, deren Branchenindizes um 1,2 Prozent und 1 Prozent anziehen. Daneben gibt es nur kleine Ausschläge. Etwas Zuversicht gibt die bestätigte Wachstumsprognose der Weltbank, die weiter von 3,1 Prozent Wachstum ausgeht. Bei den Konjunkturdaten des Tages wird vor allem auf die US-Handelsbilanz geachtet. Starke VDMA-Auftragseingänge aus Deutschland verdrängen ebenfalls Wachstumsängste.

Bayer ex Bezugsrecht

Im DAX steigen Thyssenkrupp um 1,4 Prozent und Fresenius um 2,7 Prozent. Kepler, Barclays und HSBC haben die Kursziele für Fresenius angehoben. Thyssen bekommen Rückenwind von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Voestalpine, dessen Aktie 3,8 Prozent gewinnt. Deutsche Telekom steigen um 0,5 Prozent, nachdem das Brokerhaus Bernstein die Aktie auf "Outperform" von "Marketperform" hochgestuft hat. Hapag-Lloyd und Axel Springer kommen dagegen nach Abstufungen zurück.

Bayer fallen mit einem Minus von 1,4 Prozent bzw 1,46 auf 99,62 Euro aus dem Rahmen. Das ist aber nur der laufenden Kapitalerhöhung geschuldet, die Aktien werden nämlich nun ex Bezugsrecht gehandelt. Deren erster Kurs lag bei 1,68 Euro, nun wird das Bezugsrecht bei 1,62 gehandelt. Für 23 alte können die Aktionäre zwei junge Aktien zum Stückpreis von 81 Euro beziehen. Der Bezugsrechtshandel läuft bis zum 19. Juni.

Sixt Stämme knicken nach einer Platzierung um 6,9 Prozent ein. Die Erich Sixt Vermögensverwaltung hat 1,01 Millionen Stammaktien bei institutionellen Investoren platziert.

Konsolidierung bei MDAX-Aufsteigern möglich

Im Blick des Markts stehen auch die am Vorabend beschlossenen Veränderungen in MDAX, TecDAX und SDAX. Sie werden am Abend des 15. Juni umgesetzt. Bei den MDAX-Aufsteigern bauen Delivery Hero und Scout24 die jüngsten Gewinne noch etwas aus, Puma kommen leicht zurück. Zum Vollzug dürften dann wieder Käufe von Fonds einsetzen, wie es am Markt heißt. Healthineers - erwartungsgemäß neu im TecDAX für Aumann - steigen um 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt zieht der Euro weiter auf 1,1766 gegen den Dollar an. Stützend wirken falkenhafte Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet. Praet hat signalisiert, dass die Währungshüter zunehmend zuversichtlich seien, dass die Inflation in der Eurozone inmitten eines starken Wachstums und steigender Löhne wieder zum Zielwert von knapp 2 Prozent zurückkehren werde.

Am Geldmarkt wird nun zunehmend wieder ein erster Zinsschritt für Mitte 2019 eingepreist. Dieser war nach den Verwerfungen am italienischen Anleihemarkt in der Vorwoche zwischenzeitlich vollkommen ausgepreist worden. Diese spiegelt sich auch in den anziehenden Euribor-Fixings am langen Ende wider.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.461,18 0,13 4,39 -1,22 Stoxx-50 3.072,33 -0,13 -3,88 -3,32 DAX 12.834,95 0,37 47,82 -0,64 MDAX 26.851,20 0,61 162,22 2,48 TecDAX 2.841,27 0,34 9,57 12,35 SDAX 12.626,62 0,04 4,57 6,22 FTSE 7.717,96 0,41 31,16 0,24 CAC 5.460,66 -0,01 -0,28 2,79 Bund-Future 160,48 -0,75 0,79 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:37 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1769 +0,44% 1,1761 1,1678 -2,0% EUR/JPY 129,65 +0,73% 129,48 128,11 -4,2% EUR/CHF 1,1619 +0,70% 1,1573 1,1526 -0,8% EUR/GBP 0,8765 +0,23% 0,8761 1,1438 -1,4% USD/JPY 110,17 +0,31% 110,12 109,72 -2,2% GBP/USD 1,3427 +0,20% 1,3423 1,3356 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.607,51 -0,1% 7.636,21 7.428,40 -44,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,68 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,44 0,37 0,01 USA 2 Jahre 2,51 2,49 0,62 USA 10 Jahre 2,95 2,92 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,26 65,52 -0,4% -0,26 +9,2% Brent/ICE 75,61 75,38 +0,3% 0,23 +16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,86 1.296,14 -0,1% -1,28 -0,6% Silber (Spot) 16,55 16,49 +0,4% +0,07 -2,3% Platin (Spot) 901,85 903,50 -0,2% -1,65 -3,0% Kupfer-Future 3,22 3,20 +0,6% +0,02 -3,3% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2018 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.