Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea waren die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.757,00 +0,20% +1,68% Euro-Stoxx-50 3.464,59 +0,23% -1,12% Stoxx-50 3.074,51 -0,06% -3,25% DAX 12.847,05 +0,47% -0,55% FTSE 7.720,68 +0,44% +0,24% CAC 5.465,25 +0,08% +2,87% Nikkei-225 22.625,73 +0,38% -0,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,39 -84

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,26 65,52 -0,4% -0,26 +9,2% Brent/ICE 75,55 75,38 +0,2% 0,17 +16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,40 1.296,14 -0,1% -1,75 -0,7% Silber (Spot) 16,54 16,49 +0,3% +0,05 -2,3% Platin (Spot) 901,40 903,50 -0,2% -2,10 -3,0% Kupfer-Future 3,22 3,20 +0,6% +0,02 -3,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinnen dürfte die Wall Street am Mittwoch zum Start verbuchen. Damit setzt sich die freundliche Tendenz der vergangenen Tage fort, die indes nicht ohne Hindernisse blieb. Während die starke US-Konjunktur stützt und am Mittwoch vor allem auch Rohstoffwerte gesucht sein dürften, kommt stets Querfeuer von den politischen und geopolitischen Unsicherheiten - so die Krise in Italien, die Nahost-Problematik und nicht zuletzt der sich verschärfende Protektionismus. Andererseits wird am Markt vermutet, dass die italienischen Probleme die EZB von einer Verschärfung ihres Kurses zunächst abhalten könnten, was Aktien in Europa stützen würde.

Die Facebook-Aktie gibt vorbörslich 1,3 Prozent ab. Das Unternehmen war in der Vergangenheit Datenpartnerschaften mit mindestens vier chinesischen Elektronikfirmen eingegangen. Darunter ist auch Huawei - ein Unternehmen, das US-Politiker als ein mögliches Werkzeug für staatlich geförderte Spionage ansehen. Das soziale Netzwerk plant die Kooperation mit Huawei bis Ende der Woche zu beenden. Tesla steigen um 1,7 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautobauers bestätigten auf der Hauptversammlung drei ernannte Direktoren. Der Versuch, Chairman und CEO Elon Musk zu entmachten, scheiterte. Die wichtigste Botschaft war jedoch die Einschätzung von Musk, Tesla werde es "sehr wahrscheinlich" bis Ende Juni schaffen, wie geplant 5.000 Autos pro Woche des Models 3 herzustellen. Der Elektroautobauer hat zudem Pläne zum Bau eines Werks in Schanghai vorgestellt. Es handle sich um die erste "Gigafabrik" des Unternehmens außerhalb der USA, sagte Tesla-Verkaufschef Robin Ren.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -48,70 Mrd USD zuvor: -48,96 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Während es mit den Kursen an Europas Börsen insgesamt leicht nach oben geht, drehen die Notierungen am Mailänder Aktienmarkt am Mittwochmittag ins Minus. Grund sind die im Detail noch unbekannten Ausgabenpläne der neuen Regierung, nachdem der neue Ministerpräsident Giuseppe Conte am Vortag einen Sparkurs abgelehnt hat trotz der hohen Verschuldung des Landes. Beobachter sehen das Land damit auf Konfrontationskurs mit Brüssel. Unter Druck stehen vor allem die Bankenaktien in Mailand, die potenziell am stärksten von Finanzierungsproblemen des Landes betroffen wären. Intesa Sanpaolo fallen um 1,6 Prozent, Unicredit um 0,5 oder Monte dei Paschi di Siena um 0,5 Prozent. Französische Banken, die stark am italienischen Anleihemarkt engagiert sind, zeigen sich durchwachsen: Societe Generale verlieren 0,3 Prozent, während BNP Paribas 0,3 Prozent steigen. Auf der Gewinnerseite in Europa stehen die Rohstoffaktien und die Öltitel, deren Branchenindizes um 1,2 Prozent und 1 Prozent anziehen. Im DAX steigen Thyssenkrupp um 1,4 Prozent und Fresenius um 2,7 Prozent. Kepler, Barclays und HSBC haben die Kursziele für Fresenius angehoben. Thyssen bekommen Rückenwind von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Voestalpine, dessen Aktie 3,8 Prozent gewinnt. Bayer fallen mit einem Minus von 1,4 Prozent bzw 1,46 auf 99,62 Euro aus dem Rahmen. Das ist aber nur der laufenden Kapitalerhöhung geschuldet, die Aktien werden nämlich nun ex Bezugsrecht gehandelt. Sixt Stämme knicken nach einer Platzierung um 6,9 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:37 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1766 +0,41% 1,1761 1,1678 -2,1% EUR/JPY 129,63 +0,72% 129,48 128,11 -4,2% EUR/CHF 1,1624 +0,75% 1,1573 1,1526 -0,7% EUR/GBP 0,8762 +0,21% 0,8761 1,1438 -1,4% USD/JPY 110,20 +0,34% 110,12 109,72 -2,2% GBP/USD 1,3426 +0,19% 1,3423 1,3356 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.614,34 -0,0% 7.636,21 7.428,40 -44,3%

Am Devisenmarkt zieht der Euro weiter auf 1,1766 gegen den Dollar an. Stützend wirken falkenhafte Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet. Praet hat signalisiert, dass die Währungshüter zunehmend zuversichtlich seien, dass die Inflation in der Eurozone inmitten eines starken Wachstums und steigender Löhne wieder zum Zielwert von knapp 2 Prozent zurückkehren werde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wie schon am Vortag hat sich im späten Geschäft eine überwiegend positive Tendenz durchgesetzt. Stützten in Japan die Exportwerte, waren es in Australien die Bergbautitel. In der ganzen Region folgten zudem Technologietitel ihren US-Pendants nach oben. Insgesamt hielten sich die Ausschläge aber in Grenzen, der orientierungs- und lustlose Handel des Vortages setzte sich fort. Während in Hongkong der HSI um 0,5 Prozent auf ein Dreiwochenhoch zulegte, schaffte auch der Schanghai-Composite den späten Dreh knapp ins Plus - begünstigt von Aufschlägen in den Sektoren Energie und Versorgung. In Hongkong waren es einmal mehr Technologiewerte, die die Gewinnerlisten anführten. Tencent stiegen um 1,1 Prozent. Die Papiere der Mobiltelefonkomponentenfertiger AAC und Sunny Optical zogen um 9,3 bzw. 4,9 Prozent an. Gestützt wurde die Kursentwicklung im Technologiesektor von einer Analyse der Credit Suisse. Die Experten sahen bei der Nachfrage eine Bodenbildung. Ping An Healthcare erholten sich um 9,8 Prozent und machten damit Einiges ihrer Verluste im Nachgang des Börsengangs wett. Auch in Taipeh auf Taiwan waren Technologietitel - vornehmlich mit Bezug zum Mobiltelefonmarkt - gefragt. Der technologielastige Leitindex Taiex kletterte auf ein weiteres Viermonatshoch. Largan stiegen gar auf ein neues Sechsmonatshoch. Der Hersteller von Linsen für Mobiltelefone verbuchte im Mai einen Absatzschub von 15 Prozent - der erste seit November überhaupt. Largan zogen um 3,9 Prozent an und liegen im Juni nun schon über 12 Prozent im Plus.

CREDIT

Rund um das Niveau der Vortage pendeln die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Mittwoch. Die Geld-Brief-Spannen zeigen sich dabei sehr weit und spiegeln die anhaltenden Unsicherheit in Europa mit Blick auf Italien. Hier werde aber mittlerweile differenzierter agiert, zudem rücke der bevorstehende EZB-Ausblick am Donnerstag nächster Woche stärker in den Fokus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Mercedes-Benz steigert Absatz im Mai um 2,3 Prozent

Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat seine Verkäufe im Mai abermals gesteigert. Der Absatz der Marke mit dem Stern legte dank SUVs und der hohen Nachfrage in China um 2,3 Prozent auf 198.187 Fahrzeuge zu, wie Daimler mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres rollten mit 985.063 Fahrzeugen 5,4 Prozent mehr Mercedes aus den Autohäusern.

Eon beantragt Vertagung der Sonderprüfung auf Uniper-HV

Der Stromkonzern Eon hat auf der Hauptversammlung seiner Kraftwerkstochter Uniper die Vertagung zweier wichtiger Beschlüsse beantragt. Der Versorger will damit erreichen, dass die Aktionäre in der Essener Grugahalle im Laufe des Tages nicht über die Entlastung des Vorstands und eine Sonderprüfung bei Uniper entscheiden. Eon-Vertreter Guntram Würzberg begründete den Vorstoß damit, dass es derzeit verfrüht sei, die Rolle des Uniper-Managements beim Einstieg des finnischen Stromkonzerns Fortum zu bewerten.

Uniper-Chef will Zankapfel russisches Wassergeschäft behalten

Im Streit um den Einstieg des finnischen Stromkonzerns Fortum bei dem Düsseldorfer Energieversorger Uniper bleibt Vorstandschef Klaus Schäfer hart. Auf der Hauptversammlung kündigte er vor Journalisten an, das entscheidende Wassergeschäft in Russland nicht verkaufen zu wollen. "Das ist eine Frage, sie sich bisher so nicht gestellt hat", sagte Schäfer. Es sei eine Aktivität, die sein Unternehmen schon sehr lange betreibe.

Norma Group erwirbt Zulieferer für Metallverarbeitung

Norma erwirbt die Statek Stanzereitechnik GmbH, einen Zulieferer im Bereich Metallverarbeitung für die Branchen Elektrotechnik, Automotive und Reaktortechnik. Der Vertrag wurde am Dienstag unterzeichnet, wie das Maintaler MDAX-Unternehmen mitteilte.

Erich Sixt Vermögensverwaltung schließt Aktienplatzierung ab

