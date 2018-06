Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der LBBW: Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC). KPS habe in Q2 des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (30.09.) mit einem Umsatz von 50,3 Mio. EUR ein deutliches Plus von 15,5% yoy erzielen können. Hierzu habe auch die erstmalige Berücksichtigung der jüngsten Akquisitionen beigetragen. Weiterhin bremsend wirke sich. [mehr] aktiencheck.de Dieselgate-Anlegerklagen: LG Stuttgart weist VW-Ablehnungsgesuche gegen Richter F. Richter Reuschle zurück - Aktiennews Kirchentellinsfurt (www.aktiencheck.de) - Dieselgate-Anlegerklagen: LG Stuttgart weist VW-Ablehnungsgesuche gegen Richter F. Richter Reuschle zurück - Aktiennews Mit Beschluss vom 05.06.2018 hat das Landgericht (LG) Stuttgart zunächst in fünf ausgewählten Pilotverfahren die Ablehnungsgesuche der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) gegen den Richter am LG Dr. Fabian Richter Reuschle zurückgewiesen, so die TILP Rechtsanwaltsgesellsc. [mehr] WisdomTree Europe Wie wirken sich Rollrenditen auf Rohstoffrenditen aus? London (www.aktiencheck.de) - Nitesh Sha, Commodity Strategist von ETF Securities by WisdomTree, und Nick Leung, Investment Research Analyst bei WisdomTree, schauen sich verschiedene Renditekomponenten von Rohstoff-Futures an, insbesondere die Auswirkungen der Rollrendite. Dank eines stabilen Wachstums der weltweiten Wirtschaft und zunehmender geopolitischer Spannungen hätten Rohstoffinvestoren 2018 allen Grund zur Freude. Diese positive Stimmung spiegele sich sowohl in den Preisen als auch in den Kapitalflüssen der Investoren wider. Breite Rohstoffkörbe würden im bisherigen Jahresverlauf besser abschneiden als der S&P 500, und die Kapitalflüsse globaler Rohstoff-ETFs würden mehrjährige Hochs erreichen. Doch wenn Investoren die . [mehr] Kolumnen mehr > Heiko Geiger Positiver Start ins Geschäftsjahr 2018 für Wirecard Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Investmentidee vorzustellen. Positiver Start ins Geschäftsjahr 2018 für Wirecard Der Aktienkurs hat im Jahr 2018 um fast 50% zugelegt. Auch die Quartalsergebnisse bestätigen diesen positiven Trend. Zur ausführlichen Investmentidee und den Produkten Kontakt Vontobel Investment Banking Bank Vontobel Europe AG Public Distribution Bockenheimer Landstraße 24 DE-60323 Frankfurt am Main - zertifikate.vontobel.com - zertifikate.de@vontobel.com - 00800 93 00 93 00 Hinweis: Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verb. [mehr] Frank Sterzbach Spotlight-Update: Deutsche Telekom 7 Prozent Plus in 7 Tagen Am vergangenen Mittwoch haben wir Ihnen im "Spotlight" einen Mini Future Long auf die Aktie der Deutschen Telekom (WKN SC90SN) vorgestellt. Seitdem konnte dieser um 7 Prozent zulegen. Aus charttechnischer Sicht arbeitete die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Monaten eine wichtige horizontale Unterstützung heraus, welche nicht unterschritten werden sollte. Diese befindet sich bei 12,72 Euro und wird unter anderem definiert durch das aktuelle Jahrestief. Wir stufen den Schein weiterhin als aussichtsreich ein. Deutsche Telekom (in Euro) . [mehr] Börsengeflüster: SCHINDLER - Goldman Sachs erhöht Rating! (wirtschaftsinformation.ch) - Goldman Sachs stuft das Rating für die Partizipationsscheine des Lift- und Rolltreppenherstellers SCHINDLER (CHF 206.20) von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöht das Kursziel von CHF 229 auf CHF 252. Die in letzter Zeit unterdurchschnittliche Kursentwicklung reflektiere die Besorgnis über die steigenden Rohstoffpreise und die Skepsis bezügliche der Nachhaltigkeit der Nachfrage in China, schreibt der zuständige Analyst. Er gehe aber davon aus, dass es dem Management gelingen wird, bei den Margen zur Konkurrenz aufzuschliessen. So dürfte in den nächsten fünf Jahren die EBIT-Marge von 12 auf 16 Prozent ansteigen, was wiederum zu höheren Kapitalrückflüssen an die Aktionär. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

