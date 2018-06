Hamburg (ots) -



Die dramatische Suche nach einem Serienmörder bestimmt den 20. Einsatz des NDR "Polizeiruf 110"-Teams um die Kommissare Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner). Autor und Regisseur des neuen Falls, der bis zum 5. Juli in Rostock und Hamburg entsteht, ist Damir Lukacevic ("Im Namen meines Sohnes", "Transfer").



Nachdem eine 16-jährige Ausreißerin in Rostock tot aufgefunden wurde, stoßen die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf 15 Jahre zurückliegende, ungeklärte Mordfälle mit ähnlichem Muster: Die Getötete wurde entstellt, ihre Schuhe liegen auffällig ordentlich neben der Leiche. Kurz darauf wird eine dänische Touristin ermordet aufgefunden, auch hier ist die Handschrift die gleiche. Königs und Bukows Verdacht konzentriert sich bald auf den Rostocker Unternehmer Frank Kern (Simon Schwarz). Zeitgleich belastet die ältere Dame Elke Hansen (Angela Winkler) sich und ihren 25 Jahre jüngeren Ehemann Jens (Alexander Beyer) schwer. Als König und Bukow ihn vernehmen, verwickelt er sich in Widersprüche und gesteht letztlich die Morde. Doch haben König und Bukow tatsächlich die wahren Täter?



Neben den bereits Genannten spielen u. a. Uwe Preuss (Henning Röder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert (Volker Thiesler), Emilia Nöth (Marla), Hanna Binke (Josie) und Carla Njine (Antonia).



Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH); Producerin Ilka Förster; Kamera: Leah Striker. Die Redaktion hat Daniela Mussgiller.



Das Erste zeigt diesen "Polizeiruf 110" mit dem Arbeitstitel "Dunkler Zwilling" voraussichtlich im kommenden Jahr. Am Sonntag, 10. Juni, hat um 20.15 Uhr im Ersten der Rostocker "Polizeiruf 110: In Flammen" Premiere.



