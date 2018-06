(JK-Trading.com) - Der DAX scheint aktuell nicht so wirklich zu wissen, in welche Richtung es gehen soll, notierte am Mittwoch zur Mittagszeit zwar rund 0,5% im Plus, aber… … die Vorstellung war dann doch eher von zufälligen Auf- und Abwärtsbewegungen geprägt und zur Mittagszeit handelte der deutsche Leitindex in jenem Bereich zur morgendlichen Markteröffnung. Erstaunlich ...

