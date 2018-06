Uber will in Berlin Leih-Elektro-Fahrräder auf die Straße bringen. Außerdem ist ein Elektro-Taxi-Service geplant. Uber Technologies hat heute bekanntgegeben, dass es demnächst Leih-Elektro-Fahrräder in Europa auf die Straßen bringen möchte. Schon Ende dieses Sommers will das Unternehmen seinen Fahrradverleih-Service Jump nach Berlin bringen. Weitere europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...