Euroboden liegt bei seinem Projekt am Lützowufer in Berlin erfolgreich im Plan. Inzwischen wurde ein positiver Bauvorbescheid für das Projekt erteilt und zuvor ein zweistufiger Architektenwettbewerb abgeschlossen. Unterdessen können Peine-Bondholder noch bis heute Mitternacht ihre Stimme in einer virtuellen AGV abgeben und Salt Creek, eine Tochter der Deutschen Rohstoff, schließt einen Flächenverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...