Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zugesagt, dass ihre Regierung so schnell wie möglich ein Gesetz für die Zuwanderung von Fachkräften vorlegen will. Das von der Koalition vereinbarte Vorhaben werde nicht auf die lange Bank geschoben, versicherte Merkel am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Am Rande der Kabinettssitzung habe es bereits ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegeben. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD auf ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verständigt, "das den steigenden Bedarf an Fachkräften durch Erwerbsmigration" regeln soll./ax/DP/tav

AXC0179 2018-06-06/13:45