Kony, Inc., ein namhafter Anbieter von Digital-Banking-Lösungen, hat heute die Freigabe seiner Digital-Banking-Plattform Kony DBX mit eigenem Anwendungspaket angekündigt, wodurch Banken und Kreditgenossenschaften ihre digitale Strategie auf kostengünstige Weise forcieren können. Diese Ankündigung stellt einen wesentlichen Fortschritt für den strategischen Schwerpunkt auf Digital Banking bei Kony dar, denn sie vereint mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrungen im digitalen Bereich in mehreren Branchen mit hochentwickelten technischen Lösungen und einem ausgedehnten Partnernetzwerk. Kony ist zudem der erste Anbieter von vorgefertigten systemeigenen und webbasierten Apps zusammen mit einer speziell angefertigten Digital-Banking-Plattform, durch die Banken und Kreditgenossenschaften ihren Kunden an allen Kontaktpunkten reibungslose digitale Erfahrungen mit mehr unternehmerischer Flexibilität bereitstellen können.

Seit sich Verbraucher bevorzugt im digitalen Bereich aufhalten, sind viele Banken und Kreditgenossenschaften gegenüber Großbanken und innovativen jungen Fintech-Unternehmen im Nachteil. Dies liegt hauptsächlich an veralteten, komplizierten Systemen, die Regional-, Ortsbanken und Kreditgenossenschaften den digitalen Wandel erschweren. Die Digital-Banking-Plattform von Kony ist die erste speziell angefertigte digitale Plattform im Bankwesen, die Banken und Kreditgenossenschaften dazu befähigt, herausragende digitale Kundenerlebnisse auf kostengünstige, reibungslose und sichere Weise über sämtliche Bankdienstleistungen und Kanäle bereitzustellen. Außerdem bietet die App Kony DBX für das Privatkundengeschäft einfachen Zugriff auf ein Portfolio mit mehr als 125 Funktionen, was Banken und Kreditgenossenschaften die Möglichkeit gibt, digitale Innovationen voranzutreiben, praktische Herausforderungen bei Kundenerfahrungen anzugehen und rentablen Kundenzuwachs zu verzeichnen.

"Der Kampf um Kunden im Bankgeschäft wird an der digitalen Front ausgetragen, und Regionalbanken sowie Kreditgenossenschaften können nur mit Mühe mithalten", sagte Jeffery Kendall, Senior Vice President der Abteilung Global Banking Financial Solutions bei Kony, Inc. "Die Großbanken übertrumpfen sie bei Ausgaben und Marketing, und diese Organisationen verfügen weder über die Ressourcen noch über die Flexibilität, um schnell genug etwas zu erstellen und einzusetzen, das den Erwartungen ihrer Kunden entspricht. Mit den neuen Kony-DBX-Lösungen schaffen wir gleiche Voraussetzungen für Regionalbanken und Kreditgenossenschaften, sodass sie auf wirksame Weise am Wettbewerb teilnehmen können, und bieten differenzierte und moderne digitale Erlebnisse zur Bindung von Kunden und Mitgliedern."

"Die Finanzdienstleistungsbranche durchläuft einen grundlegenden Wandel aufgrund der steigenden Nachfrage von Verbrauchern nach einzigartigen Interaktionen auf allen Kanälen. Um sich dieser Herausforderung zu stellen, bietet TDECU in erster Linie digitale Erfahrungen, dank denen Mitglieder auf ihre Konten zugreifen können, wie und wann sie wollen", so Andrew Wayman, Vorstand der Abteilung Digital Strategy bei TDECU. "Dank der branchenführenden Plattform und Fachkompetenz von Kony profitieren unsere Mitglieder von einer flexiblen digitalen Erfahrung, die sowohl heute als auch morgen auf der Höhe der Zeit ist."

Die App Kony DBX für das Privatkundengeschäft ist Bestandteil des Gesamtpakets von Kony an Digital-Banking-Anwendungen der nächsten Generation. Dabei handelt es sich um eine Reihe vereinheitlichter Banking-Apps für alle Kanäle, die auf der Digital Banking Experience Platform von Kony beruhen und für Privatkundengeschäfte, Darlehensvergabe, Firmenkundengeschäfte, Onboarding neuer Benutzer, digitale Zahlungsmethoden usw. vorgesehen sind. Mit diesen vorgefertigten Apps können Banken ihre Vorlaufzeiten verkürzen, herausragende Erlebnisse für Mitglieder und Kunden auf allen Kanälen bieten und gleichzeitig die Einführungs- und Betriebskosten gesamthaft senken.

Die Anwendungssoftware Kony DBX für das Privatkundengeschäft auf Grundlage der speziell angefertigten Digital-Banking-Plattform von Kony gibt Banken und Kreditgenossenschaften die Möglichkeit, die Konkurrenz zu überflügeln und den Entwicklungsprozess ihrer digitalen Angebote zu beschleunigen. Einige der wichtigsten Vorteile für Kunden:

Tempo und Kostenwirksamkeit gegenüber Standardlösungen: Die App Kony DBX für das Privatkundengeschäft bietet einfachen Zugriff auf ein Portfolio mit bereits über 125 Funktionen, die von Banken und Kreditgenossenschaften genutzt werden können, um digitale Innovationen voranzutreiben.

Die App Kony DBX für das Privatkundengeschäft bietet einfachen Zugriff auf ein Portfolio mit bereits über 125 Funktionen, die von Banken und Kreditgenossenschaften genutzt werden können, um digitale Innovationen voranzutreiben. Reibungslose Kundenerlebnisse: Die Digital-Banking-Plattform von Kony und die Anwendungssoftware Kony DBX für das Privatkundengeschäft bieten die Funktionalität und Flexibilität, die moderne Finanzinstitute benötigen, um sowohl Kunden als auch Mitarbeiter besser an sich zu binden und ihnen auf allen Kanälen bessere Erlebnisse zu bieten, wobei gleichzeitig interne Ressourcen besser aufgeteilt und Kosten eingespart werden können.

Die Digital-Banking-Plattform von Kony und die Anwendungssoftware Kony DBX für das Privatkundengeschäft bieten die Funktionalität und Flexibilität, die moderne Finanzinstitute benötigen, um sowohl Kunden als auch Mitarbeiter besser an sich zu binden und ihnen auf allen Kanälen bessere Erlebnisse zu bieten, wobei gleichzeitig interne Ressourcen besser aufgeteilt und Kosten eingespart werden können. Schnellere Bereitschaft im Bereich Digital Banking: Über 125 vorgefertigte Bankfunktionen sind auf Anhieb einsatzbereit, darunter Authentifizierung, Konten, Überweisungen, P2P-Zahlungen (Peer-to-Peer) sowie Einzahlungen per Mobilgerät.

Über 125 vorgefertigte Bankfunktionen sind auf Anhieb einsatzbereit, darunter Authentifizierung, Konten, Überweisungen, P2P-Zahlungen (Peer-to-Peer) sowie Einzahlungen per Mobilgerät. Rasche Innovationen: Die Integration von vorherrschenden und aufkommenden Technologien wie Chatbots, Blockchain, künstlicher Intelligenz (KI) und erweiterter Realität (AR) bringt physische Erfahrungen in die digitale Welt ein und liefert Einsichten, die weitere Innovationen bei den Kundenerlebnissen ermöglichen.

Die Integration von vorherrschenden und aufkommenden Technologien wie Chatbots, Blockchain, künstlicher Intelligenz (KI) und erweiterter Realität (AR) bringt physische Erfahrungen in die digitale Welt ein und liefert Einsichten, die weitere Innovationen bei den Kundenerlebnissen ermöglichen. Mehr Flexibilität und bessere Reaktionsbereitschaft: Fähigkeiten und Funktionen auf Cloud-Basis verleihen Banken und Kreditgenossenschaften die Flexibilität zur Individualisierung von Lösungen, um mit den sich wandelnden Kundenerwartungen Schritt halten und sie sogar überholen zu können.

Fähigkeiten und Funktionen auf Cloud-Basis verleihen Banken und Kreditgenossenschaften die Flexibilität zur Individualisierung von Lösungen, um mit den sich wandelnden Kundenerwartungen Schritt halten und sie sogar überholen zu können. Sicherheit und Compliance: Über 200 Sicherheitsfunktionen wie White-Box-Kryptographie, fortschrittliche Authentifizierungsmethoden und Binärschutz mit einem Klick sowie eingebaute wichtige Compliance-Zertifikate.

Kony wurde im Bericht IDC MarketScape: 2017 North American Mobile Banking and Payments als "Leader" eingestuft und erhielt die höchste Note für Mobile-Banking-Fähigkeiten. Kony ist zudem ein Preisträger in der Innovation Series 2018 von Callahan.

Kony DBX ist der Bank- und Finanzdienstleistungsbereich von Kony, Inc., der in Bezug auf den Wandel im Digital-Banking-Bereich weltweit als führend anerkannt ist. Mit einem Portfolio an modernen, reibungslos funktionierenden Applikationen auf Grundlage der branchenweit bekanntesten Plattform ermöglicht Kony DBX Banken und Kreditgenossenschaften jeder Größe, ihre eigenen Innovationen zu beschleunigen und zwar ohne wichtige Funktionen zu beeinträchtigen.

