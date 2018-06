Bis zum Sommer letzten Jahres beherrschte ein tendenziell unauffälliger Kursverlauf das Wertpapier von Kuka, bevor die Aktie massiv in die Höhe schoss und auf ein Verlaufshoch von 257,80 Euro kletterte. So schnell der Kursanstieg aber vonstatten ging, knickten die Kursnotierungen genauso schnell wieder auf das Niveau von rund 120,00 Euro ein. Im weiteren Verlauf gab die Aktie jedoch bis letzte Woche auf ein Verlaufstief von 85,00 Euro nach. Einen ersten Stabilisierungsversuch unternahmen Käufer bereits im Mai dieses Jahres, scheiterten jedoch am gleitenden Durchschnitt EMA 50 (blau) sowie der Marke von 95,50 Euro.

EMA 50 Dreh- und Angelpunkt

Erst musste die Aktie von Kuka bis Ende Mai noch ein Mal auf 85,00 Euro zurückfallen, bevor sich Käufer dem Papier wieder annahmen und einen Kursanstieg in dieser Woche erneut an dem EMA 50 vollzogen haben. Dabei wurde zu Beginn dieser ...

