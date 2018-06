Themen heute:

Drei Bausparverträge in einem: Neues LBS-Angebot hält in die Jahre gekommenes Wohneigentum fit /// Produktionsjubiläum: 500.000 T6 aus dem Werk Hannover

1.

Selbst modernste Technologien sind irgendwann einmal veraltet. Blu-ray ersetzt dann DVD. Terrabyte löst Gigabyte ab. Und Häuser? Auch die plagt früher oder später das Alter. Die Erfahrung lehrt: Nach rund 15 bis 20 Jahren beginnt die Heizungsanlage zu schwächeln. Nach circa 20 bis 30 braucht das Dach eine neue Eindeckung. Renovieren ist angesagt.

Wohl dem, der für solche Fälle vorgesorgt hat. Beispielsweise mit einem Bausparvertrag. "Er dient dann als Krankenversicherung für die eigenen vier Wände", bringt man es bei der LBS, Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, auf den Punkt.

Mit regelmäßigen Sparbeiträgen wird gezielt ein finanzielles Polster aufgebaut. Da es sich bei einer Renovierung oder Modernisierung um eine wohnwirtschaftliche Verwendung handelt, gibt es die Wohnungsbauprämie als staatlichen Bonus oben drauf. Und ein ganz entscheidender Vorteil: Die Darlehenszinsen sind mit Vertragsbeginn festgeschrieben. So kann sich der Bausparer die aktuell günstigen Konditionen selbst für erst viel später anfallende Maßnahmen sichern. Aber was, wenn der Ernstfall früher eintritt, als erwartet? Für solch eine Situation hat die LBS jetzt ein neues maßgeschneidertes Angebot: WohnFit3. Dank des optimierten Vorsorgevertrags können Kunden die vereinbarte Bausparsumme während des Vertragsverlaufs in drei Teilbeträge splitten und sich sukzessive auszahlen lassen.

2.

Starke Produktionsleistung aus dem Stammwerk Hannover von Volkswagen Nutzfahrzeuge: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigten innerhalb von nur drei Jahren jetzt das 500.000ste Fahrzeug der aktuellen T-Baureihe der 6. Generation. Insgesamt liefen damit seit Produktionsstart am 8. März 1956 in Hannover rund 8,8 Millionen Transporter von der Linie.

Über 30 nationale und internationale Auszeichnungen belegen den Erfolg des T6, darunter "Familienauto des Jahres", "Green Van of the Year" oder "Auto Trophy" als bester Van. Auch in diesem Jahr verbucht die Baureihe bereits weitere, wichtige Preise wie "Best Cars 2018". Erst im April wurde der T6 Multivan in seiner Kategorie von den Lesern einer Automobilfachzeitschrift zum "Allradauto des Jahres" gewählt. Allein im vergangenen Jahr wurden 208.427 T6 an den Standorten Hannover (175.290) und Poznan (33.137) gebaut - insgesamt die höchste Zahl an produzierten Fahrzeugen dieser Baureihe seit 44 Jahren. Gegenüber dem Rekord-Vorjahr bedeutet der Wert nochmals eine Steigerung um rund 4,5 Prozent.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.