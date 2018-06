Bonn (ots) - Die Linke hat viel Diskussionsbedarf. Das Verhältnis zwischen Parteiführung und Fraktion ist seit Monaten zerrüttet. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr verlor die Partei viele Wähler an die AfD. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sieht in der Migrationsfrage einen Grund dafür und will einen härteren Kurs durchsetzen. Ihre Pläne stoßen auf viel Kritik innerhalb der eigenen Partei. So dürfte das Thema Einwanderung auch auf dem bevorstehenden Parteitag wieder heiß debattiert werden: Am kommenden Wochenende trifft sich die Linke in Leipzig zu ihrem Bundesparteitag. phoenix überträgt am Freitag, Samstag und Sonntag rund zehn Stunden live aus dem Kongresszentrum.



Moderator vor Ort ist Erhard Scherfer, der auch die Interviews mit den Spitzenkräften der Partei führt. Reporterin Inge Swolek ist im Saal unterwegs, Jeanette Klag kommentiert das Parteitagsgeschehen. Gäste sind die Journalisten Anna Lehmann von der "taz" sowie Olaf Opitz vom "Focus". CvD der Sendungen ist Mona Heck.



