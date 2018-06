Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA: Inlandsnachfrage holt kräftig auf

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im April ein zweistelliges Wachstum in seinen Auftragsbüchern verbucht. Besonders stark legte die Nachfrage aus dem Inland zu. Die gesamten Bestellungen lagen 12 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Bestellungen aus dem Inland zogen um 20 Prozent und jene aus dem Ausland um 8 Prozent an.

Praet: Nächstes EZB-Treffen entscheidend für Kaufprogramm

Der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, hat ein starkes Signal gesendet, dass bei dem Ratstreffen in der nächsten Woche über das Ende des Kaufprogramms entschieden werden könnte. "Nächste Woche muss der EZB-Rat beurteilen, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um ein allmähliches Auslaufen unserer Nettokäufe zu rechtfertigen", sagte Praet bei einer Rede in Berlin.

EZB teilt bei Dollar-Tender 90,3 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 90,3 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 70,4 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,23 (zuvor: 2,20) Prozent.

Indiens Zentralbank hebt Leitzins um 25 Basispunkte an

Indiens Zentralbank hat ihren geldpolitischen Schlüsselsatz um 25 Basispunkte auf 6,25 Prozent angehoben. Nach Mitteilung der Reserve Bank of India stimmte der geldpolitische Ausschuss einstimmig dafür. Volkswirte hatten überwiegend erwartet, dass die RBI die Zinsen unverändert lassen würde. Zuletzt hatte die RBI ihre Zinsen 2014 angehoben. Im Januar 2015 und im August 2017 waren sie gesenkt worden.

EU-Kommission strebt Gegenzölle im Handelsstreit mit USA im Juli an

Als Antwort auf die von den USA verhängten Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium plant die EU-Kommission, ab Juli Gegenzölle zu erheben. Bis Ende Juni soll eine Einigung mit den Mitgliedstaaten erzielt werden, "so dass die neuen Zölle ab Juli gelten", sagte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic in Brüssel. Die EU hatte zu diesem Zweck bereits vor Wochen eine Liste mit US-Waren erstellt.

Merkel erwartet auf G7-Gipfel "schwierige Diskussionen" mit Trump

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet auf dem G7-Gipfel Ende der Woche in Kanada "schwierige Diskussionen" besonders mit US-Präsident Donald Trump. Als Streitthemen nannte Merkel im Bundestag den Klimaschutz, den internationalen Handel und die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Sie verwies auf den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sowie aus der Atomvereinbarung mit der Regierung in Teheran.

Berlin ruft Iran im Atomstreit zur Zurückhaltung auf

Die Bundesregierung hat den Iran nach der Ankündigung einer Ausweitung seiner Urananreicherung zur Zurückhaltung aufgerufen. Eine solche "medienwirksame Darstellung der iranischen Nuklearambitionen und möglicher künftiger Aktivitäten" sei derzeit "nicht hilfreich", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Es trage auch nicht zur "Bildung von Vertrauen" bei, an der auch Teheran ein Interesse haben sollte.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern Ausnahmen von Iran-Sanktionen

Deutschland, Frankreich und Großbritannien verlangen für europäische Unternehmen Ausnahmen von den US-Sanktionen gegen den Iran. Das geht aus einem Brief an die US-Regierung hervor, den der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter verbreitete. Zu den Unterzeichnern gehören Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Bundesregierung setzt Kohlekommission ein

Das Regierungskabinett hat die lange umstrittene Kohlekommission eingesetzt. Das gaben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Umweltministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) nach der Kabinettssitzung bekannt. "Die Kommission, die wir heute eingesetzt haben, hat einen doppelten Auftrag", sagte Altmaier. Zum einen den Klimaschutz und die dafür eingegangenen Verpflichtungen. "Es geht aber auch und sehr prominent um Arbeitsplätze".

Kabinett bringt Entlastung gesetzlich Versicherter auf den Weg

Das Regierungskabinett hat den von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)vorgelegten Gesetzentwurf zur Entlastung der gesetzlich Krankenversicherten auf den Weg gebracht. Der Zusatzbeitrag von durchschnittlich 1,0 Prozent soll nach dem Plan künftig wieder zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden, was eine Entlastung der gesetzlich Versicherten um insgesamt 8 Milliarden Euro bedeuten könne, wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte.

Seehofer will mehr Mittel für Baukindergeld - Zeitung

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) fordert von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine kräftige Aufstockung der Mittel für das geplante Baukindergeld. Das berichtet die Bild-Zeitung. Die von der großen Koalition geplanten 2 Milliarden Euro für das neue Baukindergeld reichten demnach nicht aus - obwohl Seehofers Gesetz zum Baukindergeld noch gar nicht fertig ist.

BMF hat keine Pläne für Soli-Integration in Einkommensteuer

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Meldungen zurückgewiesen, nach denen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein Haus eine Integration des Solidaritätszuschlages für die oberen 10 Prozent der Einkommen in die Einkommensteuer plant. "Im Bundesministerium der Finanzen gibt es solche Pläne nicht", erklärte Ministeriumssprecherin Jeanette Schwamberger dazu. "Wir halten uns strikt an den Koalitionsvertrag, der für diese Legislaturperiode vorsieht, den Soli von 2021 an für 90 Prozent der heute Steuerpflichtigen abzuschaffen."

Nato will Einsatzbereitschaft in Krisenfällen bis 2020 deutlich erhöhen

Die Nato will ihre Einsatzbereitschaft in Krisenfällen bis zum Jahr 2020 deutlich erhöhen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte am Mittwoch in Brüssel Pläne an, 90 bestehende Verbände von Heer, Luftwaffe und Marine sollten binnen "30 Tagen oder weniger" in den Einsatz geschickt werden können. Über das Vorhaben sollen ab Donnerstag die Nato-Verteidigungsminister beraten.

Golfemirat Katar will Vollmitglied der Nato werden

Das Golfemirat Katar strebt eine Mitgliedschaft im nordatlantischen Verteidigungsbündnis Nato an. Katar sei bereits "ein wichtiger Verbündeter" der Nato außerhalb der Allianz, sagte Verteidigungsminister Chaled bin Muhammad al-Attijah in einem Interview mit dem Magazin seines Ministeriums. Langfristiges Ziel sei die "vollständige Mitgliedschaft".

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

Schweiz Mai Verbraucherpreise +1,0% (PROGNOSE: +0,9%) gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 1. Juni +4,1% auf 370,8 (Vorwoche: 356,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Juni +4,2% auf 252,8 (Vorwoche: 242,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Juni +3,8% auf 1.007,3 (Vorwoche: 970,7)

