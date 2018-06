An Shell-Tankstellen liegen künftig Produkte von Billa im Regal, statt von Spar. Der Vertrag von Shell mit Spar läuft Ende August aus, bis Jahresende soll an 47 Shell-Tankstellen in Österreich statt dessen "Billa Unterwegs" ausgerollt werden, teilte die Billa-Mutter Rewe International am Mittwoch mit. Vorwiegend liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...