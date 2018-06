Auch interessant: Grundsteinlegung für erstes Full-Flex Werk Mercedes-Benz investiert 1 Mrd Euro in Pkw-Werk in Ungarn Mercedes-Benz Cars startet im ungarischen Kecskemét den Bau des ersten ?Full-Flex Werks?. Insgesamt investiert das Unternehmen in das neue Pkw-Werk eine Milliarde Euro und schafft m ...

Den vollständigen Artikel lesen ...