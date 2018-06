Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach einem Management-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Er sei zuversichtlich, dass das organische Wachstum in der Autosparte hervorragend bleibe und sich die Margen im Reifengeschäft erholten, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-06-06/14:04

ISIN: DE0005439004