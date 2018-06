STADA Arzneimittel AG: Hauptversammlung stimmt Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung STADA Arzneimittel AG: Hauptversammlung stimmt Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu 06.06.2018 / 14:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bad Vilbel, 6. Juni 2018 - Die STADA Arzneimittel AG gab heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt haben, die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2018 in Frankfurt am Main von der Verwaltung zur Abstimmung gestellt wurden. Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 waren 73,5 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind auf der STADA-Website unter www.stada.de/hv2018 veröffentlicht. Kontakt: STADA Arzneimittel AG / Investor Relations / Leslie Iltgen / Stadastraße 2-18 / 61118 Bad Vilbel / Tel.: +49 (0) 6101 603-173 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail: leslie.iltgen@stada.de Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de. 06.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Deutschland Telefon: +49 (0)6101 603- 113 Fax: +49 (0)6101 603- 506 E-Mail: communications@stada.de Internet: www.stada.de ISIN: DE0007251803 WKN: 725180 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693021 06.06.2018

