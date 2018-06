Unicredit und Société Générale spielen offenbar eine Fusion durch. Auch deutsche Banken gelten dank ihrer niedrigen Bewertungen als Übernahmekandidat. Bain-Experte Dirk Vater erklärt, wie realistisch solche Großfusionen sind.

Kein Sommer vergeht ohne Gerüchte zu einer großen Bankfusion in Europa. Hütchenspiele werden diese Überlegungen in der Branche gerne genannt. Im vergangenen Sommer war es vor allem die deutsche Commerzbank, die im Zentrum dieser Denkübungen stand. Der hohe Aktienkurs von damals und die anstehende Bundestagswahl machten es möglich. Auch die italienische Unicredit und Frankreichs Société Générale galten als Interessenten. Nun allerdings köcheln beide offenbar erst mal ihr eigenes Süppchen.

Am Montag meldete die "Financial Times", die beiden Großbanken würden eine mögliche Fusion vorantreiben. Vor allem Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier soll ein Interesse an dem Projekt haben. Mustier kennt die Société Générale gut, er war dort mehrere Jahre für das Investmentbanking verantwortlich. Die Franzosen allerdings wiegelten zunächst ab, erklärten, im Verwaltungsrat werde so etwas nicht diskutiert.

Trotzdem spricht vieles dafür, dass aus dem einen oder anderen Hütchenspiel irgendwann Realität wird. Zu groß sind die Herausforderungen der europäischen Banken, insbesondere im Vergleich zur US-Konkurrenz drohen sie, den Anschluss zu verlieren. Dirk Vater verantwortet den Bereich Banken ...

