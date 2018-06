Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe. Die Axel Springer-Aktie habe in den letzten Monaten kräftig zulegen können und Ende Februar bei 74,40 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Seitdem gehe es allerdings überwiegend bergab - rund . [mehr] LBBW KPS-Aktie: Reduzierte Ertragsprognosen ausreichend eskomptiert - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der LBBW: Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC). KPS habe in Q2 des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (30.09.) mit einem Umsatz von 50,3 Mio. EUR ein deutliches Plus von 15,5% yoy erzielen können. Hierzu habe auch die erstmalige Berücksichtigung der jüngsten Akquisitionen beigetragen. Weiterhin bremsend wirke sich. [mehr] aktiencheck.de Dieselgate-Anlegerklagen: LG Stuttgart weist VW-Ablehnungsgesuche gegen Richter F. Richter Reuschle zurück - Aktiennews Kirchentellinsfurt (www.aktiencheck.de) - Dieselgate-Anlegerklagen: LG Stuttgart weist VW-Ablehnungsgesuche gegen Richter F. Richter Reuschle zurück - Aktiennews Mit Beschluss vom 05.06.2018 hat das Landgericht (LG) Stuttgart zunächst in fünf ausgewählten Pilotverfahren die Ablehnungsgesuche der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) gegen den Richter am LG Dr. Fabian Richter Reuschle zurückgewiesen, so die TILP Rechtsanwaltsgesellsc. [mehr] Kolumnen mehr > Admiral Markets EURUSD-Analyse: EU und USA im Handelskrieg? Die US-Regierung hat die Ausnahmen für Strafzölle auf europäischen Stahl und Aluminium auslaufen lassen und damit Öl in das Feuer des schwelenden Handelskrieges mit der EU geworfen. Auch die EU droht nun im Gegenzug mit Vergeltungszöllen. Gleichzeitig stehen die EU und der Euro durch die italienische Regierungskrise stark unter Druck. Den Märkte stehen turbulente Zeiten bevor. Nun aber zu unserer Technischen Analyse: Rückblick (30.05.2018 - 05.06.2018) Der EUR bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Mittwoch der letzten Handelswoche, im Bereich der 1,1555 und damit deutlich unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. De. [mehr] Feingold-Research Bitcoin - diese Statistik lässt aufhorchen Die Entwicklung des Krypto-Marktes und die Kurse einzelner Digitalwährungen vorherzusagen ist aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren nahezu unmöglich. Charttechnische Handelsmarken erwiesen sich in den vergangenen Monaten nicht nur beim Bitcoin aber als recht zuverlässig. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dass Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Ähnlich wie der DAX scheint auch dem Bitcoin derzeit die Luft auszugehen. Zwar sieht die technische Lage grundsätzlich noch recht konstruktiv aus, viel Fantasie keimt aber ebenfalls nicht auf. Mit der nachlassenden Schwankungsbreite sinkt natürlich auch das Interesse. Dies hat zur Folge, dass d. [mehr] Michael Beck, Leiter Portfolio Management USA isoliert sich Man fragt sich wirklich, warum ein US-Präsident der Meinung ist, seine Wirtschaft und die Arbeitsplätze mit Schutzzöllen schützen zu müssen. Vor allem, wenn man sich die jüngsten Arbeitsmarktdaten der USA anschaut. Die Arbeitslosenquote fiel in den USA auf den tiefsten Stand seit 2000 und näherte sich mit einer Quote von 3,8 % (-0,1 %) fast der Vollbeschäftigungsmarke. Entgegen allen Ratschlägen erfahrener Ökonomen zerschlägt Donald Trump weiter internationales Porzellan, nur um vor den Midterm-Wahlen im Herbst seinen Wählern zu beweisen, dass er Wahlversprechen einhält. Koste es, was es wolle. In diesem Falle das in Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg aufgebaute Vertrauen und freundsch. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...