Viele Mitgliedsfirmen des CDU-Wirtschaftsrats glauben, die Große Koalition habe den falschen Weg eingeschlagen. Die Zufriedenheit stürzt ab.

Der in der Union einflussreiche CDU-Wirtschaftsrat macht einen massiven Vertrauensverlust seiner Mitglieder in die Arbeit der Großen Koalition aus. Das Vertrauen der Firmen in die Europa- und Haushaltspolitik sei zum Vorjahr massiv abgestürzt, sagte Werner Bahlsen, Präsident des Wirtschaftsrates, am Mittwoch in Berlin.

So seien laut einer neuen Umfrage nur noch 46 Prozent ...

