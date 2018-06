Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Kreditversicherer Coface hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Zunehmender Protektionismus in den USA und Europa sowie die Gegenmaßnahmen Chinas legen sich zwar auf die Zuversicht und die Investitionsneigung in den Metallbranchen. Vorerst sind die Zölle aber noch keine wirkliche Gefahr für das Wachstum. Zu einem größeren Problem könne sich dagegen die Verschuldung vieler Unternehmen entwickeln. Das meint der Kreditversicherer Coface in einem neuen Panorama zum weltweiten Metallsektor. Bis Ende 2019 erwartet Coface unterschiedliche Trends: Während die Preise für Basismetalle steigen, werden die für Eisenmetalle wegen der anhaltenden Überproduktion sinken. Technologische Entwicklungen la. [mehr] Robert W. Baird Tesla-Aktie bleibt "Fresh Pick"! - Aktienanalyse Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird: Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Analyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung. Die Analysten von Robert W. Baird bezeichnen die Aktien von Tesla Inc. nach der Hauptversammlung weiterhin als "Fresh . [mehr] Der Aktionär Axel Springer-Aktie: Auf der Hut bleiben! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe. Die Axel Springer-Aktie habe in den letzten Monaten kräftig zulegen können und Ende Februar bei 74,40 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Seitdem gehe es allerdings überwiegend bergab - rund . [mehr] Kolumnen mehr > First Berlin Equity Research First Berlin - Formycon AG Research Update First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 52,00 auf EUR 53,00. Zusammenfassung: Formycons Q1/18-Ergebnis lag deutlich über unseren Erwartungen, da das Unternehmen beim Umsatz und Gewinn eine Gutschrift in Höhe von €8,5 Mio. in Bezug auf frühere Investitionen in FYB202 verbuchte. Der Umsatz betrug €13,7 Mio. (FBe: €5,0 Mio.; Q1/17: €3,4 Mio.), das EBIT lag bei €6,7 Mio. (FBe: €0,0 Mio. Q1/17: €-0,7 Mio.). Formycon und Aristo Pharma GmbH haben Ende 2017 ein Joint Venture zur Weiterentwicklung von FYB202 gegründet. Der Anteil von For. [mehr] Admiral Markets EURUSD-Analyse: EU und USA im Handelskrieg? Die US-Regierung hat die Ausnahmen für Strafzölle auf europäischen Stahl und Aluminium auslaufen lassen und damit Öl in das Feuer des schwelenden Handelskrieges mit der EU geworfen. Auch die EU droht nun im Gegenzug mit Vergeltungszöllen. Gleichzeitig stehen die EU und der Euro durch die italienische Regierungskrise stark unter Druck. Den Märkte stehen turbulente Zeiten bevor. Nun aber zu unserer Technischen Analyse: Rückblick (30.05.2018 - 05.06.2018) Der EUR bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Mittwoch der letzten Handelswoche, im Bereich der 1,1555 und damit deutlich unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. De. [mehr] Feingold-Research Bitcoin - diese Statistik lässt aufhorchen Die Entwicklung des Krypto-Marktes und die Kurse einzelner Digitalwährungen vorherzusagen ist aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren nahezu unmöglich. Charttechnische Handelsmarken erwiesen sich in den vergangenen Monaten nicht nur beim Bitcoin aber als recht zuverlässig. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dass Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Ähnlich wie der DAX scheint auch dem Bitcoin derzeit die Luft auszugehen. Zwar sieht die technische Lage grundsätzlich noch recht konstruktiv aus, viel Fantasie keimt aber ebenfalls nicht auf. Mit der nachlassenden Schwankungsbreite sinkt natürlich auch das Interesse. Dies hat zur Folge, dass d. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

