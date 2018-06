An dieser Stelle wollen wir uns einmal der Frage widmen, wie erfolgreich die Commerzbank derzeit bei der Umsetzung der Strategie 4.0 ist und was eigentlich, abgesehen von der Digitalisierung, noch dahintersteckt?

Aktuelle Strategie des Unternehmens: Nicht nur Digitalisierung!

Mit ihrer Strategie 4.0 will die Commerzbank nicht nur die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben, sondern eben auch auf Kundenfang gehen. Bis zum Jahr 2020 will man so zwei Millionen Neukunden gewinnen. ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...