Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach dem jährlichen US-Krebskongress Asco auf "Overweight" belassen. Der Pharmakonzern habe wenig neue Daten präsentiert, aber sein Vertrauen in die kommerziellen Möglichkeiten von Tagrisso und Imfinzi gestärkt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Astrazeneca dürfte dank neuer Produkte als einziger der europäischen Pharmariesen in den kommenden Jahren ein prozentual zweistelliges Gewinnwachstum (EPS) schaffen./gl/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-06-06/15:01

ISIN: GB0009895292