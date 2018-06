Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat das zuletzt in die Kritik geratene US-Geschäft des Instituts verteidigt. "Unsere US-Töchter (...) sind alle sehr gesund", sagte Sewing am Mittwoch auf einer Veranstaltung seines Hauses in Berlin. Die Liquiditätsreserven der Bank hätten zuletzt nahe einem historischen Spitzenwert gelegen.

