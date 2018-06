Konstanz / München (ots) - Mit einem technisch durchdachten Batteriespeichersystem und einer dreiphasigen AC-Kopplung setzt die RCT Power GmbH neue Maßstäbe im Bereich Speichertechnologie: RCT Power Storage AC heißt der neue Batteriewechselrichter zur Erweiterung bestehender Photovoltaikanlagen. Passend zur Intersolar führt RCT Power den in Deutschland entwickelten und produzierten Wechselrichter in den Markt ein. Erstmals zu sehen gibt es die Neuheit auf der Intersolar 2018 am RCT Power Stand in Halle B1, Stand 252.



AC-gekoppelte Speichersysteme verfügen über einen eigenen Batteriewechselrichter und werden unabhängig von der PV-Anlage an das Hausnetz angeschlossen. Sie sind ideal, wenn eine Solaranlage bereits mit einem PV-Wechselrichter installiert wurde und ein Stromspeicher nachgerüstet werden soll.



"Wir sind der Ansicht, dass natürliche Ressourcen nachhaltig und verantwortungsvoll verwendet werden müssen. Daher entwickeln wir langlebige Photovoltaik Speichersysteme und arbeiten an Methoden, diese besonders effektiv und umweltschonend zu konzipieren und herzustellen. Der RCT Power Storage AC ist unser ganz spezifischer Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.", so Marco Schilli - Produktmanager der RCT Power GmbH.



Das AC-Batteriespeichersystem von RCT Power ist in jeder Hinsicht überzeugend: qualitativ, ressourcenschonend und effizient. So verteilt der RCT Power Storage AC Batteriewechselrichter den Solarstrom besonders intelligent und schont damit die Batterie und optimiert die Erträge. Programmierbare Schaltausgänge sorgen dafür, dass Überschussstrom nicht an das Netz, sondern zielgerichtet anderen Verbrauchern im Haushalt wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Elektroautos weitergegeben wird. Diese Ladestrategie führt zu einer Einsatzoptimierung und zum Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch von Strom im Gesamtsystem. Damit profitiert nicht nur der einzelne Haushalt, sondern auch das öffentliche Stromnetz.



Bei der Entwicklung des neuen Batteriewechselrichters lag ein besonderes Augenmerk darauf, die Lebensdauer des Batteriesystems zu verlängern. Der RCT Power Storage AC hält durch hohe Spannungen die Lade- und Entladeströme niedrig und damit die Temperaturzyklen in der Batterie minimal. Insbesondere bei Li-Zellen wird so die Lebensdauer deutlich erhöht. Ein prognosebasiertes Lademanagement schont zudem das Speichersystem und optimiert die Erträge.



Der RCT Power Storage AC enthält einen besonders effizienten Kühlkörper, der geräuschlose und wartungsfreie Kühlung garantiert. Ein kompaktes und leichtes Gehäuse aus widerstandsfähigem Aluminium erleichtert die Installation und rundet das elegante Design ab.



Der innovative Batteriewechselrichter zum Nachrüsten bestehender PV-Anlagen ist ab sofort erhältlich.



Zum Unternehmen RCT Power GmbH



Die RCT Power GmbH ist Hersteller von Wechselrichtern und Batterien für stationären Speicherlösungen. Das flexible und modulare Speichersystem eignet sich sowohl zur Neuinstallation wie auch zum Nachrüsten von Photovoltaik Anlagen. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Konstanz am Bodensee. Hier arbeitet ein erfahrenes Expertenteam aus dem Bereich Leistungselektronik an innovativen Lösungen für eine nachhaltige und langfristige Nutzung der Solarenergie.



