Dass TechniSat mit der deutschen Designerin Jette Joop kooperiert, klingt zuerst überraschend, ist jedoch ein konsequenter Schritt des führenden deutschen Herstellers von Unterhaltungselektronik in Richtung Lifestyle-Marke. Denn Mode und Technik liegen heute näher aneinander, als man denkt: Zu einem technisch perfekten Produkt gehört auch ein perfekt vollendetes Design.



Technik für Designbegeisterte



Wie wichtig ein hochwertiges Design auch im Bereich Unterhaltungselektronik ist, erkannte TechniSat Digital GmbH schon früh. Bereits 1998 schloss das Unternehmen einen Exklusivvertrag für die berühmte Fernsehgestaltung des deutschen Stardesigners Luigi Colani.



Design ist bis heute ein bedeutender Faktor bei der Entwicklung neuer TechniSat Geräte. 2017 wurde das Bestreben, den Kunden qualitativ hochwertige und designdurchdachte Produkte anzubieten, mit dem Red Dot Award für die Gestaltung des Multiroom-Lautsprechers AUDIOMASTER MR 3 gewürdigt.



Neue Designer-Impulse



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jette Joop. Mit den Ergebnissen unserer Kooperation wollen wir vor allem die designorientierte, weibliche Zielgruppe ansprechen. Zur IFA werden wir unser erstes gemeinsames Produkt vorstellen", erläutert Tyrone Winbush, Leiter Marketing und Kommunikation bei TechniSat, die Kooperation.



"Über die Kooperation mit TechniSat freue ich mich sehr. Es war schon länger mein Wunsch, Design mit digitalen Lösungen zu verbinden. TechniSat bietet viele Möglichkeiten dafür", so Jette Joop.



Aus der Kooperation sollen neue digitale Produkte und Lösungen entstehen, die weibliche Konsumenten aber auch junge Menschen, die gute Technik und auffälliges Design schätzen, ansprechen.



Über TechniSat:



Die TechniSat Digital GmbH wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, hochwertige Satellitenempfangstechnik für den Endverbraucher anzubieten. Seither realisiert das Unternehmen für den deutschsprachigen Raum Lösungen zum Empfangen und Verbinden von Daten. Heute ist TechniSat einer der führenden deutschen Hersteller von Produkten der Unterhaltungselektronik. Inzwischen gehören Fernseher, Digitalradios, Smart-Home- und weitere Lifestyle-Elektronik-Geräte zum Angebot.



TechniSat entwickelt im firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden und fertigt in eigenen Werken an verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa. Mit seinen hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet TechniSat heute Entwicklung, Produktion und Service aus einer Hand. Bei TechniSat entstehen in einem innovativen Arbeitsumfeld einzigartige Lösungen von morgen. Weltweit werden in der TechniSat-Gruppe rund 1.250 Mitarbeiter beschäftigt.



TechniSat ist Teil der TechniRopa Holding GmbH, einem erfolgreichen Firmenverbund, dessen Unternehmen u. a. für beste Unterhaltungselektronik, Rohre und Rohrzubehör, E-Mobilität, feine Spirituosen und Holzmöbelunikate stehen.



Über JETTE:



Die JETTE GmbH ist ein Lizenzunternehmen im Bereich Design und Lifestyle und wurde 1997 mit Hauptsitz in Hamburg gegründet. Kerngeschäft ist die Vergabe von Produktions- und Vertriebsrechten für die Marke JETTE und die Entwicklung von Kreativkonzepten sowie Dienstleistungen.



Das Markenportfolio von JETTE umfasst die Segmente JETTE Jewelry & Time, Fashion & Accessoires, Shoes, Beauty, Eyewear sowie die Kids Collection "JETTE by STACCATO" und Living.



