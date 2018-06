Der spanische Energiekonzern Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115) will die Dividende bis zum Jahr 2020 inklusive Aktienrückkäufe auf 1,00 Euro steigern, wie am Dienstag in Madrid bei einer Präsentation berichtet wurde. Für das Jahr 2017 wurde eine Dividende von insgesamt 0,76 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,86 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,51 Prozent. Wie weiter berichtet wurde, ...

