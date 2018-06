Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Dass China die Zollgebühren auf Solarprodukte gesenkt habe, sei mit Blick auf das Sentiment für die Aktie negativ, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Einfluss, den dies auf den Spezialchemiekonzern habe werde, hänge aber in den kommenden sechs Monaten von den Preisen für Polysilizium ab./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-06-06/15:11

ISIN: DE000WCH8881