GuruInvest meldet sich zurück. Mit im Gepäck haben wir die Neuauflage unseres Fonds, dessen Stoßrichtung wir in den vergangenen Wochen und Monaten frisch aufgesetzt haben. Wir verfolgen eine Satelliten-Strategie mit stabilen Kerninvestments und taktisch-kurzfristigen Positionen die von steigenden und fallenden Kursen profitiren - den Satelliten. Satelliten-Investments als Strategie Sinn dieser Neuausrichtung ist es, den Investment-Ansatz noch professioneller zu gestalten. So wollen wir weiterhin - und zuvorderst! - Ideen und Möglichkeiten vermitteln, wie man mit einem kurzfristigen Ansatz taktische Möglichkeiten nützt und sowohl von fallenden, wie auch steigenden Märkten profitieren kann. Will man eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...