Der EZB-Rat wird nächste Woche das Ende der billionenschweren Anleihenkäufe besprechen. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet sieht gute Fortschritt auf Weg zu einer höheren Inflation.

Die EZB sieht sich auf gutem Weg zu einer nachhaltig höheren Inflationsrate und denkt laut über das Ende ihres Anleihen-Kaufprogramms nach. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet sagte am Mittwoch in Berlin, zu dem stärkeren Preisdruck trage auch der Wirtschaftsaufschwung in den Staaten der Währungsunion bei, der sich in höheren Löhnen bemerkbar mache. "Dies stärkt unser Vertrauen, dass die Inflation mittelfristig ein Niveau von unter, aber nahe zwei Prozent erreichen wird." Vor diesem Hintergrund werde sich der EZB-Rat in der nächsten Woche damit befassen, ob die billionenschweren Anleihenkäufe dieses Jahr auslaufen sollten.

Bislang ist unklar, wie es ab Oktober mit den vor allem in Deutschland umstrittenen Transaktionen weitergeht, mit denen die EZB für eine höhere Inflation sorgen will. Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot ist angesichts des gestiegenen Preisdrucks dafür, sich bald von den massiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...