Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, mit ihren EU-Reformvorschlägen würden die Stabilitätskriterien in der Europäischen Union aufgeweicht. Sie habe sich aber von dem Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, überzeugen lassen, dass auch kurzfristigere Kreditlinien sinnvoll sein könnten, sagte Merkel am Mittwoch in einer Befragung im Deutschen Bundestag. Als Beispiel nannte sie mögliche kurzfristige Herausforderungen Irlands durch den Ausstieg Großbritanniens aus der EU (Brexit).

Merkel unterstützt den Plan, den ESM zum Europäischen Währungsfonds auszubauen. Neben Krediten, die auf 30 Jahre angelegt und an strikte Auflagen gekoppelt werden, sind Laufzeiten von etwa fünf Jahren geplant. Es bleibe aber dabei, dass Kredite an Auflagen geknüpft werden. "Mit Rückzahlung des gesamten Geldes in einer kurzen Zeit."

FDP-Chef Christian Lindner monierte, die Pläne für kurz laufende Kredite könnten neue Risiken für die Steuerzahler bergen. "Das ist beachtenswert, vor allem vor dem Hintergrund der innenpolitischen Lage in Italien. Man kann den Eindruck gewinnen, hier wird ein Dispokredit in der Eurozone eingerichtet."

Merkel habe zwar endlich eine Antwort auf die Ideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegeben, aber die Vorschläge nicht zuerst dem Parlament erläutert, sondern in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", sagte der FDP-Chef. "Sie haben eine Antwort auf den französischen Präsidenten gegeben, nicht hier im Deutschen Bundestag, aber immerhin hinter der Bezahlschranke einer Sonntagszeitung", merkte er ironisch an.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, Macron habe Recht, dass es gemeinsame Lösungen geben müsse. Er zeigte sich bei einer Investorenkonferenz der Deutschen Bank optimistisch, dass es zu solchen gemeinsamen Positionen komme. Scholz verwies dabei auch auf Fortschritte bei der europäischen Bankenunion. Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen sollen Banken in Europa nach dem Willen der EU-Finanzminister robuster werden. Auf einen entsprechenden Kompromiss hatten sich die Ressortchefs im Mai geeinigt. Dabei ist besonders die Frage einer gemeinsamen Einlagensicherung umstritten.

Zunächst sollen faule Kredite abgebaut werden. Befürworter betonen, hätte es das Instrument einer Bankenunion mit strengeren Regeln schon früher gegeben, wären die Euro-Rettungsbemühungen mit weniger Geld möglich gewesen. Banken wären dann nicht so stark in Schieflage geraten beziehungsweise Spekulationen gegen Staaten und Banken hätten weniger Angriffsfläche gehabt.

Mit Blick auch auf die neue populistische Regierung in Italien und deren expansiven Ausgabepläne sagte Scholz, auch dort müssten "Realitäten" zur Kenntnis genommen werden. Er sei zuversichtlich, dass es Italien schaffe, die Bevölkerung sei sehr europäisch. Scholz sagte zugleich, es sei keine gute Idee, dass der eine dem anderen sage, was er tun solle. Zwar wäre Italien im Fall der Fälle weitaus schwerer als Griechenland zu stabilisieren - aber der ESM verfüge noch über ungenutzte Kreditoptionen von rund 400 Milliarden Euro./ir/hoe/DP/tos

