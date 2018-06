Shanghai Electric möchte 51 Prozent der Silizium-Einheit von GCL-Poly übernehmen. Den Wert der Sparte schätzt das Unternehmen auf rund 25 Milliarden Renminbi (3,9 Milliarden US-Dollar). Der Handel mit Aktien beider Unternehmen wurde daraufhin zunächst ausgesetzt.Das chinesische Energieunternehmen Shanghai Electric hat angekündigt, 51 Prozent der Anteile an der Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co., Ltd. zu übernehmen - eine der größten Unternehmungen von GCL-Poly in China. In einem Schreiben an die Hongkonger Börse äußerte Shanghai Electric, dass für Jiangsu Zhongneng ein Gesamtwert ...

