Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V. (VdF) zieht auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung in Köln insgesamt eine positive Bilanz für das vergangene Fruchtsaft-Jahr 2017. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von VdF: "Trotz einer witterungsbedingten, leicht rückläufigen Produktionsmenge von 3,98 Mrd. Litern konnte die deutsche Fruchtsaft-Industrie den Branchenumsatz mit 3,54 Mrd. Euro in etwa halten", so Klaus-Jürgen Philipp, Präsident des VdF. Der deutsche Pro-Kopf-Konsum von Fruchtsaft und -nektar ist mit 32 Litern weltweit Spitze, wenn dieser auch leicht hinter den beiden Vorjahren (2016 und 2015: 33 Liter) zurückliegt. Dem seit Jahren unangefoc. [mehr] aktiencheck.de Consors Finanz: Studie Automobilbarometer 2018 - Kundenbeziehung im Umbruch München (www.aktiencheck.de) - Lebenslange Treue zu einer Automarke ist heute nicht mehr selbstverständlich, so Consors Finanz in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Überall locken neue Produkte und Angebote. Die Spirale technischer Innovationen dreht sich immer schneller. Nach dem aktuellen Automobilbarometer 2018 von Consors Finanz entscheiden sich lediglich 34 Prozent der weltweit befragten Käufer wieder für ihre bisherige Automarke, wenn sie einen neuen Pkw brauchen. Wechseln Autobesitzer den Fahrzeugtyp, bleiben lediglich 25 Prozent ihrer Marke treu. Die Verlockung ist größer denn je Autokäufer sind immer schwerer einzuschätzen. Obwohl sich 78 Prozent der befra. [mehr] Goldman Sachs Medtronic-Aktie: Hoffnung auf bessere Zeiten! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Medtronic-Aktienanalyse von Analyst Isaac Ro von Goldman Sachs: Im Rahmen einer Aktienanalyse bringt Analyst Isaac Ro von Goldman Sachs in Bezug auf die Aktien des Anbieters von Medizintechnik Medtronic plc. (ISIN IE00BTN1Y115, WKN A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) weiterhin eine neutrale Haltung zum Ausdruck. Medtronic plc. habe anlässlich der Hauptversammlung die Planungen zum organischen Wachstum und EPS nach unten korrigiert. Die Märkte. [mehr] Kolumnen mehr > Gerd Bennewirtz SJB FondsEcho. Rohstoffaktien. Fokussiert. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resourc SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources. Rohstoffaktien. Fokussiert. In Anbetracht überbewerteter globaler Aktienmärkte mit hohem Korrekturpotenzial wird es für antizyklische Anleger immer schwieriger, die wenigen Wertpapiere herauszufiltern, die auch im aktuellen Börsenumfeld noch Aufwärtspotenzial besitzen. In diese Kategorie sind zweifelsohne Rohstoffaktien einzuordnen, die neben Energie- und Minentiteln auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen umfassen. In genau diesem Bereich bewegt sich der Long Term Investment Fund - Natural Resources der schweizerischen FondsGesellschaft SIA (Strate. [mehr] Christian Zoller DAX im Niemandsland Der DAX notiert aktuell bei 12.820 Punkten und damit weiter im Niemandsland zwischen 12.760 und 13.000 Punkten. Unter 12.760 Punkten würde sich direkt ein Short-Signal ergeben. Long wäre der Index erst wieder über 12.850 Punkten bzw. 13.000 Punkten einzustufen. Die ersten Anlaufmarken nach unten liegen bei 12.550 und 12.300 Punkten. Kann sich der DAX wieder erholen und über 13.000 Punkte ansteigen, wäre das Verlaufshoch um 13.200 Punkte das erste Anlaufziel. Fazit: DAX unter 13.000 Punkten schwach mit möglichen weiteren Kursabgaben bis 12.550 und 12.300 Punkte. . [mehr] Global Atomic - Spektakuläre Ressourcensteigerung! Am gestrigen Dienstag, kurz vor Handelsschluss in Toronto veröffentlichte der kanadische Uranexplorer Global Atomic (TSX-V GLO / WKN A2JAQL) eine neue Ressourcenschätzung für sein DASA-Projekt im Niger. Und die hatte es in sich! Wie Global Atomic nämlich bekannt gab, konnte man die Ressourcen der Kategorie "angezeigt" verdreifachen! Und gleichzeitig den durchschnittlichen Urangehalt um 18% steigern!Damit verfügt DASA nun insgesamt über 64,8 Mio. Pfund Uranoxid (U3O8) in der Kategorie angezeigt bei durchschnittlich 3.068 ppm U3O8 sowie über 48,4 Mio. Pfund U3O8 mit durchschnittlich 2.600 ppm in der Kategorie geschlussfolgert! Bislang konnte Global für DASA "nur" 21,4 Mio. Pfund bei im Schn. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

