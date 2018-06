Erlebnis Akademie bestätigt vorläufige Zahlen 2017 und erzielt einen Umsatzzuwachs von 9,3 % im ersten Quartal 2018 DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Erlebnis Akademie bestätigt vorläufige Zahlen 2017 und erzielt einen Umsatzzuwachs von 9,3 % im ersten Quartal 2018 06.06.2018 / 15:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erlebnis Akademie bestätigt vorläufige Zahlen 2017 und erzielt einen Umsatzzuwachs von 9,3 % im ersten Quartal 2018 Bad Kötzting, 6. Juni 2018 - Die Erlebnis Akademie AG hat heute ihren Jahresabschluss veröffentlicht und bestätigt darin die vorläufigen Zahlen 2017. Das Wachstum wurde mit einem Gesamtumsatz in der AG in Höhe von 8,83 Mio. Euro fortgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr (7,98 Mio. Euro) von 10,7 %. Das EBITDA der AG lag im Jahr 2017 bei 2,9 Mio. Euro gegenüber 2,49 Mio. Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 1,19 Mio. Euro nach 1,07 Mio. Euro im Vorjahr. Auch die in diesen Finanzzahlen noch nicht enthaltenen internationalen Joint Ventures entwickelten sich 2017 durchweg sehr positiv und über den Erwartungen. "Das Jahr 2017 verlief für die Erlebnis Akademie sehr erfreulich", so Christoph Blaß, Finanzvorstand der Erlebnis Akademie AG. "Vor allem konnten wir die europäische Expansion mit zwei neu eröffneten Baumwipfelpfaden in Tschechien und der Slowakei weiter vorantreiben. Mit dem Projektstart für unseren ersten österreichischen Standort in Gmunden im ersten Quartal 2018 setzen wir unseren Expansionskurs weiter fort." Das erste Quartal entwickelte sich 2018 ebenfalls gut. Mit den vier Baumwipfelpfaden in Deutschland, dem Geschäftsbereich s.e.t. (Seminare, Events, Teamtrainings) sowie sonstigen Umsätzen wurden Umsatzerlöse in Höhe von 0,7 Mio. Euro und damit ein Plus von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Insgesamt wurde an den Standorten der eak-Gruppe im üblicherweise schwächsten Quartal im Jahresverlauf eine Besucherzahl von 173 Tausend gemessen, was einen 85%igen Besucherzuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Verantwortlich dafür waren insbesondere die neuen Baumwipfelpfade in der Slowakei und Tschechien. Projektpipeline Der erste Baumwipfelpfad der Erlebnis Akademie in Österreich wurde im ersten Quartal 2018 auf den Weg gebracht und wird voraussichtlich Ende Juli 2018 eröffnet. Darüber hinaus ist für das dritte Quartal 2018 der Baubeginn eines Baumwipfelpfads auf Usedom geplant. Im vierten Quartal 2018 wird der Baubeginn eines weiteren Standorts angestrebt - je nach Planungs- und Genehmigungsfortschritt entweder in Polen oder Slowenien. Derzeit befinden sich weitere Baumwipfelpfade z. B. mit Standorten in Polen, Spanien, Lettland und Kanada in der Projektierung. Entwicklung der eak-Gruppe Die eak veröffentlicht zum Geschäftsjahr 2017 erstmalig freiwillig eine Konzernbilanz und eine Konzern-GuV. Die Konzernrechnungen sind ungeprüft und nicht testiert. "Wir haben den Konzernabschluss zur besseren Transparenz erstmalig erstellt, um ein gutes Bild der eak-Gruppe und ihrer vor allem internationalen Entwicklung zu zeigen, obwohl wir rechtlich noch nicht dazu verpflichtet sind", meint Christoph Blaß. 2017 eak AG 2016 eak AG 2017 Konzern* Umsatz (in TEUR) 8.835 7.982 11.598 EBITDA (in TEUR) 2.901 2.483 4.580 EBIT (in TEUR) 1.189 1.071 2.350 Bilanzsumme 18.129 16.994 29.760 Eigenkapital 9.614 7.423 11.295 Eigenkapitalquote 53,03 % 43,68 % 37,95 % *ungeprüft und untestiert Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. Kontakt Christian Kremer Leiter Marketing und Kommunikation Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting T +49 9941 / 90 84 84-11 christian.kremer@eak-ag.de www.eak-ag.de Investor Relations Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair / Vera Müller Haidelweg 48 81241 München T +49 89 / 889 69 06-22 eak@better-orange.de www.better-orange.de 