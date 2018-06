Washington - Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im April weiter gesunken. Das Defizit fiel um eine Milliarden Dollar oder 2,1 Prozent auf 46,2 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt auf eine wesentlich deutlichere Verringerung im Vormonat. Analysten hatten im Mittel mit einem Fehlbetrag von 49 Milliarden Dollar gerechnet.

Ausschlaggebend für die Entwicklung waren sowohl etwas höhere Exporte als auch geringere Importe. Die Ausfuhren stiegen um 0,3 Prozent auf einen Rekordwert von 211,2 Milliarden Dollar. Die Einfuhren fielen dagegen um 0,2 Prozent auf 257,4 Milliarden Dollar. Das Defizit im Vormonat März wurde nachträglich ...

