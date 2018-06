Die Gemeinschaftswährung baut ihre positive Performance am Mittwoch aus und so notiert der EUR/USD im Bereich des Mehrtageshoch von 1,1760/70. EUR/USD Gebote im Bereich der 1,1780 Das Paar kann seine Aufwärtsbewegung vom 11-Wochentief, welches in der vergangenen Woche im Bereich der 1,1500 gebildet wurde, ausbauen und so den 3. Tag in Folge Gewinne ...

