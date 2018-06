FRANKFURT (Dow Jones)--Dem Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg stehen wegen der Einführung des neues Abgas- und Verbrauchsprüfverfahrens WLTP nach den Werksferien tageweise Produktionsunterbrechungen ins Haus. "Wir müssen allein bei der Marke Volkswagen innerhalb kürzester Zeit über 200 Modellvarianten neu prüfen und zulassen", führte Konzernchef Herbert Diess auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg aus. Die Testprozedur sei viel komplexer und dauere länger, der gesamte Prüfaufwand sei drei- bis viermal so hoch wie bisher.

Für Wolfsburg zeichne sich ab, dass im dritten Quartal mit Ausfällen in der Produktion gerechnet werden müsse. "Wir bauen nach dem Werksurlaub in Wolfsburg nur Fahrzeuge, die die neuen Normen erfüllen", erklärte Diess. Die Auslieferungen würden nach und nach erfolgen, sobald die erforderlichen Zulassungen vorliegen. "Dennoch werden wir viele Fahrzeuge zwischenzeitlich lagern müssen. Damit diese Zahl nicht zu groß wird, müssen wir in Wolfsburg nach dem Werksurlaub bis Ende September Schließtage einplanen."

Die Details dazu sollen in den kommenden Tagen mit dem Betriebsrat ausgehandelt werden. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte, die Auswirkungen von Programmabsenkungen dürften nicht allein auf dem Rücken der betroffenen Beschäftigten abgeladen werden. "Die Kolleginnen und Kollegen können nichts dafür, wenn dieses Unternehmen über Jahre zu wenig Abgasprüfstände gebaut hat und darum plötzlich mit dem Messen nicht nachkommt."

Ab 1. September dürfen nur noch Autos verkauft werden, die den strengeren und praxisnäheren WLTP-Test durchlaufen haben. Volkswagen ist nicht der erste Autokonzern, der damit Probleme hat. Auch Porsche kann seine Kunden derzeit nicht mehr wie gewohnt beliefern.

In Wolfsburg hatten vor der Betriebsversammlung Gerüchte die Runde gemacht, es könnte eine Vier-Tage-Woche nötig werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2018 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.