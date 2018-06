Auf der heutigen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg sah Konzernchef Diess die Leitmarke auf einem guten Weg, was nicht zuletzt an den Beschäftigten liege, bei denen er sich bedankte. Der Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh betonte: ?Die Belegschaft steht auch in Zeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...